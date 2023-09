Fellow in studio di registrazione con Steve Tarta e Fusaro. Nuova musica (e Sanremo Giovani) in vista?

Fellow, finalista dell’edizione 2021 di X Factor nel team capitanato da Mika, è al lavoro su nuova musica, un progetto che porterà probabilmente alla pubblicazione del suo primo album con Warner Music Italy.

Il cantautore ha pubblicato nei giorni scorsi nuove foto sulla sua pagina Instagram e, nella giornata del 7 settembre, un video che lo vede impegnato in studio di registrazione a incidere nuove canzoni.

Nella clip postata Fellow non è da solo. Il ragazzo appare infatti al lavoro con il produttore Steve Tarta (Emanuele Aloia, LDA, Lortex, Albe) e con l’autore e cantautore torinese Fabrizio Fusaro, che ha pubblicato l’ottimo Buongiorno (per tutto il giorno), album lanciato a maggio del 2022, e scritto brani per altri artisti, tra cui Alex W e Luigi Strangis.

Il video tra l’altro ha anche un finale… ma non ve lo sveliamo, affinché possiate scoprirlo da voi.

Fellow manca dal mercato discografico da dicembre del 2021 quando, poco prima di classificarsi quarto a X Factor, lanciò il singolo “Non farmi andare“. Nei mesi successivi il cantautore ha reinterpretato alcuni brani italiani e non con la sua voce inconfondibile, da “Bellissima di Annalisa” a “Ovunque sarai” di Irama, per poi eclissarsi.

Questo fino a settembre del 2022, mese in cui è stato ufficializzato il suo ingresso nel roster artisti di Warner Music Italy.

Al momento l’artista non ha dato nessun ulteriore dettaglio. Fellow sarà al lavoro su un nuovo singolo o sui brani del primo album dopo la firma con la major guidata da Pico Cibelli? Chissà, quel che è certo è che con la chiusura delle iscrizioni per Sanremo Giovani alle porte potrebbe essere probabile anche il tentativo dell’artista, già tra i vincitori lo scorso anno di Area Sanremo, di arrivare sul palco dell’Ariston.