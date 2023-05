Fedez svela gli artisti che avrebbero dovuto cantare in “Mille” e “La Dolce vita”: Annalisa e Bresh

Fedez Annalisa Bresh… cos’hanno in comune questi tre artisti? Un tormentone estivo “mancato”.

Nelle ultime due estati Fedez è stato il dominatore della bella stagione con le sue hit dal sapore nostalgico, Mille e La Dolce vita, e in attesa dell’arrivo del nuovo pezzo il rapper ha svelato che al posto di Orietta Berti ci sarebbe dovuta essere Annalisa, e al posto di Tananai, Bresh.

Fedez Annalisa Bresh… sliding doors estivi

Partiamo però dall’estate 2023 in cui vedremo Fedez tornare a cantare con l’amico J-Ax e gli Articolo 31 e, a completare il trio, ci sarà proprio Annalisa (qui il nostro articolo sui primi tormentoni dell’estate 2023 annunciati).

Tra l’altro i due avevano già collaborato qualche anno fa in un brano contenuto nell’album Paranoia Airlines del 2019, FuckTheNoia. Come dicevamo in apertura inoltre Annalisa avrebbe dovuto affiancare Federico e Achille Lauro nella super hit Mille, come spiegato tempo fa da Jonathan a Detto fatto dallo stesso Fedez…

“La vera cantante prevista in origine per il pezzo che tutti abbiamo cantato, era Annalisa. Era stata contattata per prima all’inizio, dunque non doveva andare all’usignolo di Cavriago, ma qualcosa è cambiato e il brano è passato alla Berti. Fedez ha avuto l’illuminazione. Ha chiesto a una sua corista (CARA – Ndr) di cantare Mille, ha mandato il demo alla Berti che ha accettato…”

Il duetto mancato arriverà quindi quest’estate. Del resto Fedez è passato di recente in Warner Music Italy, ovvero la casa discografica in cui da sempre lavora Annalisa.

Anche ne La Dolce vita, il brano lanciato lo scorso anno con Mara Sattei e Tananai, all’inizio era prevista un’altra presenza. A svelarlo lo stesso Fedez nella puntata di Muschio Selvaggio in cui ha ospitato Bresh…

“Lui mi dice il pezzo mi piace però devo pensarci, devo capire un po’ di robe. Alla fine ci ha pensato troppo ed è arrivato Tananai… Tu ci hai pure scritto sul pezzo, hai fatto una strofa della madonna. Esiste una versione de La Dolce vita con la strofa di Bresh. Ve la faccio sentire…“

Fedez fa quindi ascoltare la parte di testo scritta da Bresh per il brano:

“Mi sono ritrovato su un vintage italiano

canto alla radio come allo stadio

urlerò da ubriaco La Cura di Battiato

un canto libero

mi sembra magico

ti darò quel che vuoi

o quel che ho

un’altra dose di shot

una canzone di un film

come twist

lasciami l

sarò lontano da qui

mentre mi sto accorgendo che

ho troppo bisogno di te…“

Bresh confessa di averci pensato un po’ su dopo aver visto il grande del successo ma di essere contento perché poi è arrivata la sua Guasto (d’amore)…