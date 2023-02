La nuova hit di Bresh, “Guasto d’amore”, è troppo simile a “Primo appuntamento” di Gigi D’Alessio? Risponde il Perito Musicale Certificato Luca Valsecchi

Due settimane fa, il 27 gennaio 2023, Bresh ha lanciato il suo nuovo singolo, Guasto d’amore, che subito è balzato al primo posto della classifica FIMI singoli diventando praticamente virale. Il brano presenta però, a nostro parere, una spiccata somiglianza con una canzone di Gigi D’Alessio, Primo appuntamento, singolo lanciato nel 2009.

Una similitudine riscontrata prima dal nostro critico musicale nelle sue pagelle (vedi qui) e poi apparsa evidente anche a noi altri della redazione.

Per questo modifico abbiamo chiesto lumi ad un professionista amico di All Music Italia, il maestro Luca Valsecchi, Perito plagi certificato (trovate qui il suo sito ufficiale).

Ecco a seguire il suo parere sulle possibili somiglianze tra i due brani. Lasciamo la parola al Maestro…

Bresh Guasto d’amore VS Primo appuntamento di Gigi D’Alessio

Mi è stato chiesto, e di questo ringrazio il Direttore di All Music Italia, Massimiliano Longo, di effettuare una comparazione analitico – musicale fra Guasto d’amore e Primo appuntamento.

Innanzitutto mi preme sottolineare di come si tratti di due canzoni molto lontane fra loro in merito alla qualità compositiva: in Primo appuntamento, come in tutte le pregevoli canzoni composte da D’Alessio (diplomato in Pianoforte) oltre agli elementi basici che poi si vedranno corrispondere in Guasto d’amore, si fa ampio uso di elementi compositivi (dominanti secondarie in primis ma non solo) totalmente sconosciuti e quindi inutilizzati da chi non possiede un’alfabetizzazione armonica e compositiva nel senso accademico – musicale del termine (oggi giorno lo “status” di “Compositore” non si nega a nessuno), ragione primaria alla radice del fatto di come la grandissima parte delle canzoni attuali siano tutte uguali fra loro, non si offenda o offendano quindi gli autori di Guasto d’amore: è, o sono, in “buona compagnia”.

Preliminarmente si rileva di come l’intera canzone Guasto d’amore sia costruita su una base strumentale che corrisponde al 99% ad una parte di quella composta e prodotta (due cose che dovrebbero essere diverse, per chi ne conosce la differenza) per Attenti al lupo composta dal grande Ron e resa celebre dal grandissimo Lucio Dalla, entrambi Compositori nel senso originale del termine, oggi giorno totalmente perso.

Per essere più preciso, la parte corrispondente, che costituisce l’intera Guasto d’amore è quella che da sola rende riconoscibile in modo inequivocabile Attenti al lupo ancora prima dell’inizio del tema melodico, anche se quest’ultima poi, a differenza di Guasto d’amore la cui base è una sorta di ostinato (quasi sempre uguale) nel prosieguo della canzone, traccia un percorso armonico non certo basico.

Ma torniamo alle due canzoni in oggetto, quella di D’Alessio e Bresh, ecco quanto segue:

Dalle due trascrizioni effettuate dal sottoscritto (trascrittore professionista oltre che Perito Plagi certificato) e comparate fra loro, cioè dagli spartiti che, letti e quindi suonati e/o cantati da qualsiasi musicista professionista riproducono ESATTAMENTE le canzoni trascritte (da qui l’indiscutibilità di quanto si evince dall’analisi degli stessi) si evince che la testa del tema (cioè l’attacco melodico dei due ritornelli) hanno una corrispondenza assoluta del 100%, ivi incluso il “punto di stacco”: vi sono otto “punti di attacco” possibili, ed in entrambe le canzoni il tema inizia sul terzo degli otto ottavi disponibili.

Proseguendo nell’analisi, pur evidenziando che non tutto il materiale melodico dei due ritornelli corrisponde, bisogna considerare che quello di Guasto d’amore è lungo esattamente la metà di Primo appuntamento, e, già in questa sua breve consistenza, tale frammento melodico è riproposto ben quattro volte, costituendo solo con quello ben mezzo ritornello. Il netto richiamo fra i due ritornelli è dovuto esattamente da questo, ma non solo.

Si aggiunge il fatto di come gli accordi utilizzati siano pressoché gli stessi (l’unico differente appartiene alla stessa famiglia di sottodominante, cioè con due note in comune su tre) e della piena corrispondenza di un secondo elemento melodico presente in entrambe le canzoni, utilizzato in Guasto d’amore una prima volta ad un intervallo di quinta giusta ed una seconda volta a moto contrario.

Considerate queste ultime corrispondenze melodiche, rilevabili però solo da chi conosce il LINGUAGGIO MUSICALE, del totale delle note melodiche (cioè quelle cantate) presenti nel ritornello di Guasto d’amore (48) ben 32 trovano corrispondenze fra i due spartiti.

Vi sono poi tutta una serie di altri parametri musicali di “secondaria importanza” (velocità, tempo semplice, 4/4) i quali corrispondono pienamente.

Concludo chiarendo come sempre un aspetto più che fondamentale: la corrispondenza musicale è un dato oggettivo, plagio è ben altra e tutt’altra cosa: è la volontà di copiare, che in sede di Causa in Tribunale deve essere provata.

Luca Valsecchi