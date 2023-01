Pagelle Nuovi Singoli In Uscita Venerdi 27 Gennaio: una settimana con due ottimi ritorni, Blanco e Fasma

PAGELLE NUOVI SINGOLI del 27 Gennaio a cura del nostro critico musicale Fabio Fiume.

Continuano a singhiozzo le uscite dei big della nostra musica mentre, per fortuna, il sottobosco degli artisti emergenti e/o indipendenti, continua ad essere frizzante. Questa settimana sono parecchie le novità dal mondo urban/rap/trap e fra loro sicuramente è Blanco a guidare le uscite più importanti. Avrà soddisfatto le attese? Chi lo sa! Scopritelo con me.

Ps: non sono molti gli artisti recensiti questa settimana a causa del problema di cui molti saranno a conoscenza, relativo ad alcuni server di posta elettronica, andati fuori uso ed ancora soggetti a lavori di ripristino.

Vi ricordo i voti che trovate alla fine delle mini recensioni non mettono in competizione fra loro gli artisti, essi sono infatti assegnati alla canzone in base alla carriera dell’artista che la propone e che salendo, salendo, si arriva a scoprire la Golden song della settimana.

Partiamo subito… cliccate in basso su continua.

Mambolosco – Pochi pochi

Tutto molto noioso. Come inizia così il pezzo finisce e nel frattempo che scorre, il prezzo sciolina una serie di volgarità e amenità varie che… uffa ma che noia! Sempre le stesse cose! Originalità pari a zero.

Tre

⭐⭐⭐

Bresh – Guasto d’amore

Ascolto questo brano e penso a “Primo Appuntamento“ di Gigi D’Alessio. Ma Bresh se n’è accorto? Somiglianze a parte, il pezzo è banalotto nel testo che è un amore piuttosto caramellato, con stelle da prendere, strade da prendere che mi portano da te. Pure il “la la la la ” della parte finale ed il quando ti vedo mi fai innamorare completano il trionfo delle banalità che non ti aspetti certo da un artista “di strada”.

Quattro =

⭐⭐⭐⭐=

Albert – Amore tossico

Intenzione rock d’insieme che però manca di un’impulsività, di una spinta convinta. Ad esempio strofe ed inciso non hanno nessuna variazione d’intensità e questo causa lo sgonfiarsi del pezzo mentre lo ascolti; parte benino e finisce con l’annoiare, senza considerare una fine improvvisa e che fa apparire il pezzo incompleto.

Quattro

⭐⭐⭐⭐



Villabanks – Una vita

Molto poco chiaro il testo che viene proposto attraverso frasi che si susseguono sovrapponendosi, biascicando le parole e, quando il motivo del brano rallenta nell’inciso, viene usato un effetto vocale che non aiuta certamente in tal senso. Sulla base avrei potenziato i basi ed eliminato qualche effetto che invece pungola il pezzo qui e li verso l’alto, facendo ancor più confusione.

Quattro

⭐⭐⭐⭐



Marte – Molecola

Brano elettronico pieno di variazioni, svolte improvvise nella base. La voce è come sempre impertinente, qui mi verrebbe da dire quasi acida. In alcuni passaggi mi ha ricordato la prima Avril Lavigne, compresi gli “hey hey” a mo’ di tifo da stadio. Nell’insieme gradevole, ma l’artista ha già dimostrato di saper essere molto di più di questo pezzo sempliciotto, che corre il rischio di risultare urticante dopo un paio di ascolti.

Cinque 1/2

⭐⭐⭐⭐⭐✨



Veniamo ai brani che arrivano alla sufficienza fino a salire alla Golden Song delle pagelle nuovi singoli del 27 gennaio 2023. Clicca in baso su continua.