Federico Baroni affronta il tema dell’incomunicabilità in “Non vale”, scritta con Pierdavide Carone

Federico Baroni Non vale testo e musica scritti con Pierdavide Carone per il nuovo singolo del cantautore in uscita martedì 18 ottobre.

Questo brano è il quinto tassello del nuovo progetto discografico di Federico. Dopo Jackpot e Pur di star con lei feat. Folcast del 2021 hanno fatto seguito quest’anno, tutti fuori per Warner Music Italy, Chilometri (dedicata all’amico Michele Merlo) e Fino a tardi.

Federico Baroni non vale significato del brano

Come dicevamo in apertura Non vale è stata scritta da Federico Baroni con il collega cantautore Pierdavide Carone. La produzione della canzone è stata affidata, come per i brani precedenti, a Riccardo Scirè. Il brano affronta il tema dell’incomunicabilità: quante volte piuttosto che esprimere liberamente le nostre emozioni o i nostri pensieri, abbiamo preferito tacere, per non ferire gli altri o non essere feriti? Quante volte ci siamo tenuti tutto dentro, lasciando che i rapporti si deteriorassero senza un reale motivo?

Non vale parla proprio di questo: l’incapacità di comunicare all’interno di un rapporto, inteso non solo come una relazione di coppia, ma all’interno di amicizie, famiglia o lavoro.

Ecco come Federico racconta la canzone:

“Questo brano è molto importante perché parla di una situazione che ho vissuto in prima persona. Quella che può sembrare una critica rivolta a qualcun altro in realtà è rivolta proprio a me stesso. Molte volte non ho detto quello che pensavo realmente lasciando che i rapporti con le persone a cui volevo veramente bene finissero senza una vera spiegazione. Da questa riflessione personale è nata poi una domanda: che cosa conta? Che cosa vale davvero fare per non distruggere un rapporto a cui teniamo? Cosa invece “Non vale” fare per non lasciare andare via le persone che ci sono più vicine?“.

Foto di Andrea Sacchetti