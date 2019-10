Federica Abbate: annunciate le prime date del “Finalmente... in tour”

Federica Abbate torna live. E’ passato un anno e mezzo dall’esordio ufficiale di Federica in veste di cantautrice.

Era, infatti, il maggio 2018 quando uscì per Carosello Records l’Ep In Foto Vengo Male (Qui il nostro articolo) a cui seguì il trionfo tra i giovani al Wind Summer Festival (Qui la nostra videointervista) e il secondo posto nella prima serata di Sanremo Giovani 2018 con il brano Finalmente prodotto da Takagi & Ketra.

La scorsa estate, invece, Federica Abbate ha proposto il singolo Camera con Vista insieme a Lorenzo Fragola (ve ne abbiamo parlato Qui).

Dopo alcune anteprime del tour e l’ottimo riscontro della doppia data milanese di questa primavera, Humble Agency ha annunciato ì le prime date dell’atteso Finalmente… In Tour che prenderà il via il 16 novembre da Caserta e che toccherà numerose città della penisola.

“Con il cuore che mi esplode posso annunciarvi che a novembre inizierà il mio primo vero tour!

Mille sensazioni mi attraversano in questo momento: la voglia straripante di poter condividere con voi , che siete così simili a me, le mie canzoni e la mia storia; la gioia e la paura di mettermi in gioco e buttarmi in questa nuova sfida; l’emozione forte e l’attesa, ma sopratutto il sentirmi così fortunata nell’avervi al mio fianco a cantare a squarciagola in questa ormai nostra straordinaria avventura! Non vedo davvero l’ora.

Ci vediamo in giro…Finalmente in tour!”