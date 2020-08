Come è noto la seconda edizione di Fatti Sentire Festival è stata rinviata al prossimo anno a causa dell’emergenza sanitaria (ne abbiamo parlato Qui). Lo staff ha deciso che nel 2021 si svolgeranno due serate live e verrà proclamato anche il vincitore dell’edizione 2020.

Lo Staff del Festival si è riunito nei giorni scorsi per trovare una soluzione per dare visibilità ai concorrenti partecipanti nel 2020 e nel 2021.

Inizialmente si era pensato a registrare la finale in uno studio televisivo, soluzione più facile e realizzata nell’immediato, ma poi la soluzione è stata accantonata.

I finalisti dell’edizione 2020 verranno proclamati entro il 30 settembre e si esibiranno dal vivo nella prima serata della prossima edizione del Fatti Sentire Festival.

“In principio avevamo pensato che la soluzione migliore sarebbe stata quella di registrare il programma in uno studio televisivo e mandare poi la finale in onda su un canale TV Nazionale, ma questa scelta sicuramente più facile e realizzabile nell’immediato, avrebbe dato molta meno visibilità agli artisti oltre ad essere anche meno emozionante per l’artista stesso esibirsi da solo davanti ad una telecamera senza pubblico.

Noi vogliamo regalare l’emozione della piazza piena di gente e del calore del pubblico, della musica suonata a tutto volume e degli applausi scroscianti.”