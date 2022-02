FantaSanremo 2022: la classifica degli artisti dopo la terza serata. E anche Amadeus apprezza e lo difende

FantaSanremo 2022 classifica terza serata.

Ormai la bomba è scoppiata. Tutti i cantanti o quasi sono entrati in gara nella competizione dentro la competizione ovvero il FantaSanremo, coinvolgendo in più casi (da Gianni Morandi a Highsnob con Hu) anche il presentatore e direttore artistico Amadeus che proprio oggi in conferenza stampa ha ammesso di essere divertito da questa cosa.

Ecco la dichiarazione di Ama in risposta alle domande dei giornalisti…

Nessuno ha mai voluto mancare di rispetto al festival della musica italiana con il FantaSanremo.

È un gioco di 25 cantanti in gara, e anche questo fa cambiamento, rispecchia la realtà in cui viviamo. Non possiamo fare un festival chiuso in una scatola, sempre uguale a se stesso.

Mi piace quando certe scatole vengono rotte. Nessuno manca di rispetto verso se stesso, verso l’interpretazione o verso la gara. È un gioco che coinvolge milioni di persone.

Con il benestare di Amadeus allora è arrivato il momento di scoprire la classifica dei cantanti al FantaSanremo nella terza serata e quella generale.