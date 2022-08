I Fantahouse tornano con “Flexo la panza” il brano di rivalsa dei corpi non conformi

Fantahouse Flexo la panza testo, audio e video del brano che invita, in maniera ironica, a liberarsi dai canoni estetici irraggiungibili da cui siamo circondati con filtri e ritocchi di ogni tipo, ma non solo.

Quello dei Fantahouse è un progetto di 4 “ragazzu” di Bergamo, tutti 22enni che, dopo il successo sui social, si è declinato in varie forme.

Il debutto musicale è avvenuto con Siamo ragazzu, canzone diventata diventata virale su TikTok ( per la precisione arrivando sino al 4° posto della top 50 Italy) che ha anche conquistato la Top Viral di Spotify.

Gli elementi che li contraddistinguono sono quelli che delineano la generazione Z: inclusività, libertà di genere, linguaggio neutro, lotta al patriarcato e un ironico scontro generazionale con i boomer.

Fantahouse flexo la panza testo, audio e video del nuovo singolo

Per l’estate il gruppo ha pensato ad una hit estiva controcorrente che annulla in primis il concetto di prova costume. Il brano infatti va a riprendere alcuni stereotipi dei tormentoni estivi e lo fa in chiave ironica, per decostruire una narrazione fake. Da qui il titolo che esprime la libertà di rivendicazione di corpi non conformi, mantenendo un approccio di body neutrality.

Il videoclip è stato realizzato tra Milano e Bergamo, città d’origine del gruppo, ed è diretto da Nicolò Bassetto e Silvia Violante Rouge che sono riusciti nell’intento di creare uno spazio di rappresentazione anche per i corpi non conformi, diversificandosi dai tipici video da spiaggia che mostrano soprattutto figure perfette.

Ironica anche la copertina del pezzo che riprende le cover delle grandi compilation estive e sottolinea nello slogan: “Contiene 1 canzone, quasi di 2 minuti di musica italiana“. Il brano è fuori per Warner Music Italy.

TESTO e AUDIO

Sa-sa prova costume

(fantahouse!)

Flexo la panza,

l’estate che avanza

Fanta… ciau!

Flexo la panza

l’estate che avanza

Fantahouse swag

Be cringe, be free

Vaffanculo IG

Rispetta i pronomi di tutti i miei G

Lo muovo così

Lo muovo così

Odio il capitalismo

Non il lunedì

Dammi 3 parole

Più body, meno shaming

Sfilo le pare insieme al pareo

Di questa playa sono la CEO

Noche caliente

in mezzo a questa gente

“Tre shot”

ma il barman non mi sente

Chiedimi di ballare ti dirò di sì

Ma se ti dico no, deve finire lì

Flexo la panza,

l’estate che avanza

Fanta… ciau!

Flexo la panza

l’estate che avanza

Fantahouse swag

Faccio io la prima mossa

Visualizza e non risponde

Red flag, bandiera rossa

Amo… non basato

Flexo la panza,

l’estate che avanza

Fanta… ciau!

Flexo la panza

l’estate che avanza

Fantahouse swag

Flexo la panza,

l’estate che avanza

Fanta… ciau!

Flexo la panza

l’estate che avanza

Fantahouse swag

Lo swag è finito

Drippate in pace

Buona estate