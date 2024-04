Eurovision 2024, al fianco di Angelina Mango il coreografo Mecnun Giasar

All’Eurovision Song Contest 2024 di Malmö Angelina Mango non sarà da sola e per la sua performance sulle note de “La Noia” potrà contare su una grande firma.

Sarà infatti Mecnun Giasar, coreografo di fama mondiale noto anche con lo pseudonimo Majnoon, a curare lo staging della giovane cantautrice, vincitrice del Festival di Sanremo 2024.

Ma non è tutto! Angelina avrà infatti al suo fianco anche cinque ballerine – Martina Toderi, Valentina “Banana” Vernia, Flaminia Genoese, Arianna Forte e Kelly De Nigro -, raggiungendo così il numero massimo di 6 performer consentito dal regolamento dell’Eurovision Song Contest.

Tra queste le più note sono, senza alcun dubbio, Valentina Vernia e Arianna Forte, entrambe ex allieve della scuola di Amici Di Maria De Filippi. Arianna, nello specifico, dopo l’esperienza nel talent ha continuato a lavorare con Veronica Peparini e Andreas Müller, per poi approdare sul palco dell’Ariston insieme ad Alessandra Amoroso in occasione della 74esima edizione del Festival di Sanremo 2024.





EUROVISION 2024, CHI è MECNUN GIASAR?

Di origini greche e turche, Mecnun Giasar è un musicista, ballerino e coreografo tedesco di fama mondiale.

Di fatto, nel corso degli anni ha lavorato con artisti del calibro di Madonna, Rosalìa e Loreen, ma anche con i BTS, ed ora è pronto per l’Eurovision Song Contest 2024, che lo vedrà impegnato sia al fianco di Angelina Mango che con Marina Satti, rappresentante della Grecia alla kermesse internazionale.

DOPPIA ESIBIZIONE PER ANGELINA MANGO ALL’EUROVISION 2024

Dopo aver dato il via al tour promozionale, esibendosi al PreParty ES 2024, Angelina è attesa questa sera – sabato 6 aprile – al Barcelona Eurovision Party, domenica 7 aprile al London Eurovision Party e sabato 13 aprile all’Eurovision In Concert di Amsterdam.

La cantautrice lucana si esibirà poi, fuori gara, durante la Seconda Semifinale del 9 maggio, durante la quale il pubblico italiano sarà chiamato a votare per scegliere gli ultimi dieci finalisti della kermesse.

Un cambiamento epocale nella storia dell’Eurovision Song Contest. Di fatto, secondo il regolamento degli ultimi anni, la nazione ospitante e le Big Five – ovvero l’Italia, la Francia, la Spagna, la Germania e il Regno Unito – avrebbero dovuto esibirsi soltanto una volta, direttamente in finale.

Per scoprire i dettagli dell’esibizione di Angelina Mango non bisognerà dunque attendere la finale di sabato 11 maggio!