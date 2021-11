Etra affronta il tema del bullismo nel nuovo singolo “Dead Boy”

Etra (all’anagrafe, Alessio Pipan) pubblica il singolo Dead Boy, negli store digitali dal 19 novembre 2021. Il brano parla del bullismo tra i giovani. L’artista, dal sèguito crescente su TikTok, ha deciso di mettere a disposizione la sua notorietà per portare luce sul problema.

Il bullismo, con l’avvento dei social media, è andato tristemente ad amplificarsi. Secondo Etra, la soluzione può arrivare da chi, come lui, si è guadagnato una fetta di popolarità, restituendo qualcosa di positivo. Da qui, la decisione di pubblicare Dead Boy.

Dead Boy è un brano apparentemente semplice, quasi leggero, che però contiene un profondo ed attuale messaggio. Il sound Rap Rock è funzionale ad esaltare il significato del testo. Il filo conduttore della canzone è rappresentato dal tema del fallimento, il non arrendersi mai, l’essere continuamente schiacciati dagli altri e, in ogni caso, non mollare. Il dramma adolescenziale del giovane escluso è reso tramite una stesura del testo molto cruda ma veritiera.

Il pezzo di Etra ha uno stile severo e cupo. È uno sfogo nei confronti della società che spesso non valorizza le persone e tende a spegnerle. La frase del brano – “Qua sono i falliti che diventano gli eroi” – incarna perfettamente la condizione di tantissimi adolescenti: sentirsi dei perdenti, essere aggrediti o ricevere degli appellativi negativi che porta, necessariamente e fortunatamente, al rovescio della medaglia. Prima o poi, anche gli ultimi si alzano e possono diventare degli eroi, perché la vita, proprio come una favola, può sempre celare un lieto fine inaspettato.

A proposito di Dead Boy, Etra rivela che la canzone “parte da un vissuto personale, dagli ostacoli che ho avuto di fronte a me. La mia idea era però quella di coinvolgere altre persone, aiutandole a non farsi sottomettere dalla società, incitandole a non porsi mai limiti e a rendersi unici non imitando nessuno. Spero di dare forza a chi come me si è sentito piccolo ed impotente davanti al mondo; sono come la “voce del popolo”. È il “dead boy” il giovane che finirà morto se non si farà valere“.

Ecco chi è Etra

Etra nasce a Trieste nel 1999.

Dopo anni di studio di batteria, solfeggio e canto moderno, a 16 anni si dedica alla scrittura e composizione di canzoni. Scrive quello che vorrebbe dire o racconta il vissuto personale dove in molti possono rispecchiarsi.

Nel 2020 pubblica Come va?, in cui si rivolge ad un amore passato che ormai è andato via. Con l’ultima release Lisboa, Etra ha avuto l’occasione di entrare in alcune playlist editoriali, arrivando quasi a 100.000 streams solo nel periodo estivo.

