Esclusivo: Paola Zukar sarà la nuova manager di Tiziano Ferro?

Esclusiva All Music Italia: Tiziano Ferro, il cantautore che ha rivoluzionato il pop italiano negli anni duemila, e Paola Zukar, la manager che è stata indubbiamente decisiva nel boom del rap in Italia, potrebbero iniziare a lavorare insieme.

Negli scorsi mesi tramite un post social condiviso Tiziano Ferro e il suo storico manager, Fabrizio Giannini, hanno annunciato la fine del loro rapporto lavorativo: “È finita un’epoca. Ti auguro tutta la luce che ti meriti, e che io non ho più . Ti auguro successi e gioia, anche più di quelli che abbiamo vissuto. Ti voglio bene Fabri Grazie“. Queste e parole malinconiche scritte dal cantautore.

Tiziano come è noto sta vivendo un momento molto difficile. Dopo essersi sposato con Victor nel 2019 ed aver avuto due bambini nel 2022 tramite la gestazione per altri, Andreas e Margherita, i due hanno annunciato la separazione nel 2023. Una separazione dolorosa e che impedisce a Tiziano di tornare in Italia per non lasciare i figli.

Il tutto accade in un momento particolare della carriera di Tiziano Ferro. L’artista infatti, al pari di altri grandi colleghi del pop italiano, da Laura Pausini a Eros Ramazzotti passando per Biagio Antonacci, si trova a fare i conti con la rivoluzione che ha investito il mercato discografico negli ultimi anni con il quasi totale passaggio dal consumo su supporto fisico a quello in digitale.

Ovviamente con la rottura del rapporto lavorativo con Gianni, manager di Ferro dal 2007, il cantautore deve trovare una nuova persona che si prenda cura della sua carriera traghettandola in una nuova fase artistica.

Secondo le indiscrezioni arrivare alla redazione di All Music Italia il nome potrebbe esserci già e, come per l’artista di cui si dovrà occupare, si tratterebbe di un nome che un peso importante nel mondo della discografia italiana: Paola Zukar.

Tiziano Ferro e Paola Zukar

Per i pochi che non la conoscessero Paola Zukar è colei che più di ogni altra persona ha creduto nel rap in Italia. Tra gli artisti di cui cura il management ci sono Fabri Fibra, Marracash e Madame.

Nata a Genova alla fine degli anni ’60 e all’età di 12 anni rimane folgorate dal rap grazie al video di “Rapper’s Delight” degli Sugarhill Gang.

Professionalmente parte, come tanti professionisti dell’epoca, dalla passione e dal mondo delle Fanzine, riviste tematiche molto in voga prima dell’avvento del web e arriva ben presto in Universal Music dove inizialmente si occupa del rap americano. Il cambio di rotta avviene nel 2006 quando convince la major ha pubblicare l’album “Tradimento” di Fabri Fibra.

Da quel momento si apre un varco nel mercato, da Marracash ai Club Dogo, destinato a non chiudersi più

Dopo aver lasciato la Universal Paola Zukar crea la Big Picture Mngmnt, agenzia interamente dedicata al rap. Negli ultimi anni ha raccontato in un libro, “Rap. Una storia italiana”, la genesi del rap nel nostro paese.

Le carriere di Paola e Tiziano Ferro si sono incrociate spesso nel corso degli anni quando i suoi artisti hanno collaborato con il cantautore che, ricordiamo, ha sdoganato l’R’n’b in Italia.

Per esempio quando Ferro ha inciso con Marracash “Solo lei ha quello che voglio” nel disco dei Sottotono o quando ha duettato con Fabri Fibra in una nuova versione della hit “Stavo pensando a te“.

Insomma il connubio tra Tiziano Ferro e Paola Zukar potrebbe essere davvero esplosivo. Ora non ci resta che aspettare le prossime settimane per capire se il rumors da noi lanciato sarà confermato in via ufficiale.