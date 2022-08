Eros Ramazzotti annuncia il secondo estratto dal nuovo album... "Sono" feat. Alejandro Sanz

Eros Ramazzotti Sono testo parzialmente svelato sui social dell’artista per il nuovo singolo in duetto con Alejandro Sanz. anticipato dal cantautore su social.

Il prossimo 16 settembre, come già annunciato da tempo, arriverà il nuovo disco di Eros Ramazzotti, Battito infinito. L’album è il 15esimo disco di inediti, il 23esimo se si contano anche Best of e album dal vivo, e arriverà a distanza di quattro anni dall’uscita dell’ultimo progetto in studio, Vita ce n’è, uscito a novembre del 2018.

All’interno del disco 12 canzoni (11 nella versione spagnola) scritte da Eros stesso e da altri autori come Paolo Antonacci, Piero Romitelli, Cheope, Francesco Rapetti Mogol e Bungaro. Qui a seguire la tracklist del progetto in cui sono contenute il primo singolo, Ama, e il nuovo, Sono.

Battito infinito Ama Madonna De Guadalupe Ritornare a ballare Figli della terra Eccezionali Sono Gli ultimi romantici Magia Nessuno a parte noi Ti dedico Ogni volta che respiro

Eros Ramazzotti Sono

Il nuovo singolo estratto da Battito infinito sarà Sono. Il brano uscirà venerdì 26 agosto nella doppia versione italiano/spagnolo (Soy il titolo della versione per i mercati latini) e nel brano Eros Ramazzotti duetterà con uno degli artisti spagnoli di maggior successo al mondo… Alejandro Sanz.

Alejandro nella sua carriera ha conquistato la bellezza di quattro Grammy Awards e ben 22 Latin Grammy. Per lui non è la prima collaborazione con un artista italiano. Sanz ha infatti duettato sulle note di Viveme (versione in spagnolo di Vivimi) con Laura Pausini, oltre che live su quelle della sua hit La Fuerza del corazón.

Il video postato da Eros Ramazzotti vede due bambini giocare a calcio con indosso delle maglie con i cognomi dei due artisti…. “Sono insieme al mio Hermano Alejandro Sanz, un’esperienza magnifica che non vediamo l’ora di farvi ascoltare!” ha scritto Eros.

Eros Ramazzotti Sono testo e audio

In arrivo venerdì 26 agosto. Qui a seguire l’anticipazione data sui social da Ramazzotti.