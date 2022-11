Successo per “Io non ho paura” di Ernia. Quasi 6 milioni di stream su Spotify al debutto (ma in vetta c’è Shiva!)

Ernia Io non ho paura ascolti nel giorno del debutto.

Il nuovo disco di Ernia (vedi qui) è già un successo e, non ci sono dubbi, venerdì 25 novembre farà il suo debutto al primo posto della classifica FIMI degli album più venduti.

Il rapper non è riuscito nel giorno di uscita, il 18 novembre, a scalzare dalla vetta Shiva che con la sua Take 4 continua ad occupare primo posto con 636.691. Il brano, uscito il 9 novembre scorso, ha debuttato sul podio ma da ormai quasi una settimana è stabile in vetta. Ma torniamo a Matteo Professione, ovvero Ernia.

Ernia Io non ho paura ascolti nel giorno di debutto (e non solo…)

Tutte le 14 canzoni contenute in Io non ho paura (qui la recensione) hanno debuttato nel giorno di uscita in Top 30. Per la precisione 7 brani sono presenti in Top 10 (la più alta è Buonanotte alla posizione numero #2), 12 sono in Top 20 e le restanti due sono appena fuori dalla Top 20.

Gli stream totali del giorno di uscita sono 5.801.641 con una media di 414,403 stream a brano così suddivisi:

#2 Buonanotte 634.284

#4 Acqua tonica con Geolier e Junior K 528.818

#5 Bella fregatura 520.909

#6 Qualcosa che manca feat. Rkomi 466.803

#7 Bu! 464.813

#8 Tutti hanno paura feat. Marco Mengoni 464.767

#10 Cattive intenzioni feat. Salmo 423.812

#11 Così stupidi 387.227

#12 Weekend 377.312

#13 Bastava la metà feat. Gaia e Guè 371.767

#15 Non ho sonno 317.872

#16 Il mio nome 309.486

#21 Rose e fiori 278.945

#23 L’impostore 254.826

Nel secondo giorno di uscita del progetto, sabato 19 novembre, Shiva è ancora stabile al comando con oltre 625.000 stream.

I brani di Io non ho paura sono invece calati ma parliamo comunque di altri 3.757.179 stream in un giorno (media di 268.3770 ascolti a brano) con un brano ancora sul podio e un totale di quattro in Top 10. Il tutto per un totale, in soli due giorni, di quasi 10 milioni di stream sul solo Spotify (9.558.820).