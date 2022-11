Ernia: testo di “Buonanotte” l’intensa lettera del rapper al figlio mai nato

Ernia Buonanotte testo della sesta traccia dell’album Io non ho paura fuori dal 18 novembre per Island Records.

La traccia più intima e struggente del disco. Parte da un’esperienza profondamente personale: un’interruzione di gravidanza, con tutto il carico di pensieri e dubbi che ne conseguono.

In questa lettera a suo figlio mai nato, Ernia riesce a trasmettere con delicatezza e grande lucidità i perché di una scelta sofferta ma meditata, contestualizzandone anche l’iter a livello medico e burocratico in un Paese come l’Italia, dove la questione è ben lontana dall’essere trattata con l’equilibrio necessario.

Ernia Buonanotte testo e audio

C’era silenzio in auto mentre guidavo per l’ospedale

era la terza volta che accompagnavo tua madre

era giugno clima mite visite di controllo

a quel punto dell’iter non c’era rimasto molto da commentare

vedi

io stavo fuori già dall’arrivo

aveva un che di punitivo tipo messo in castigo

Ma nelle sale d’attesa ho capito

Temono che l’uomo possa fare pressione di qualche tipo

La mamma si è ripresa dopo un po’ nonostante

Questo sia uno di quesi fatti che fa l’anima pesante

E in genere il dolore passa serve pazienza

Ma alcuni vengon colpiti con molta meno clemenza

Di altri

Quando non sei nato

celavo i sentimenti è così che mi hanno educato

e se tu li conoscessi pure ?? Sono freddi

a volte sembriamo formali pure con gli affetti

Comunque ti ho sognato

ma non ti ho dato un volto preciso

perché non ti ho conosciuto giusto questo preciso

eppure ti ho immaginato

eri bello nel mio pensiero

qualcosa di leggero

libellule sul sentiero

e mi chiedevi della vita beh

la vita è una condanna

O almeno così sembra se hai il vizio di raccontarla

Ti levano la gioia giusto fuori dalla pancia

E dopo corri tutta una vita per riacciuffarla

Mi sveglierò domani

e tu non ci sarai

ma quando cerchi me

e cerco te

tu lo sai

dove potrai trovarmi

nei miei sogni che poi

è li che vedo te

e vedi me

come vuoi

non so esser così forte

tu falle far la buona notte

L’altra sera c’era un vecchio ad un programma serale

inveiva contro case come il nostro indi per cui

avrei stretto la mia mano sulla sua giugulare

per dirgli è facile ingrassare facendo la morale alla morale altrui

ora tornando a prima

ti avrei chiamato Sveva fossi stata bambina

Perché il sapore di casa sa di quello che siamo

E sa che soffia il vento e scende ancora neve quando noi arriviamo

C’è chi nei figli cerca un suo completamento

È come cercare fuori ciò che non trova al di dentro

Non fraintendermi

Non voglio finir solo ma nemmeno

Trovarmi a un certo punto dire amo perché devo

Mi hai dato un bel mal di testa

la paura di sbagliare sai paralizza la scelta

perdonami davvero ma se abbiamo preso questa

è stata anche per non doverci ritrovare ostaggi della stessa

Certe notti invento storie da dire

per distrarla

perché mamma ha certi crolli d’umore

se dovessi ritrovarmi a prendere una decisione

lotterei perché non vorrei rivederla soffrire

ma quando dormo puoi parlarmi nei sogni

chiedermi di noi se hai dei dubbi irrisolti

Ti dirò di ciò che è stato e che sarà

Ora fai la buona notte

Dormi nei pensieri di papà

Mi sveglierò domani

e tu non ci sarai

ma quando cerchi me

e cerco te

tu lo sai

dove potrai trovarmi

nei miei sogni che poi

è li che vedo te

e vedi me

come vuoi

non so esser così forte

tu falle far la buona notte