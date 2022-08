Ermal Meta canta in macchina un brano di Tiziano Ferro ed elogia il collega: "Certe sue canzoni non fanno prigionieri..." (VIDEO)

Succede che Ermal Meta posta su Twitter, il suo social preferito, un video in cui, mentre si dirige con il suo staff al prossimo live, canta in macchina un brano di Tiziano Ferro. In pochissime ore il video viene visto da più di 21.000 persone e scatena i fan, i Lupi di Ermal, ma non solo, tra elogi, richieste di pubblicare un album di cover e attestati di stima verso entrambi gli artisti.

Il brano cantato da Ermal è Ti scatterò una foto, canzone tra le più note del repertorio di Tiziano, uscita ben 16 anni fa, il 13 giugno del 2006. La didascalia che accompagna il video è una dichiarazione di stima nei confronti del cantautore di Latina:

“Certo che alcune canzoni di Tiziano Ferro non fanno prigionieri ❤️🔪“

Nel rispondere al commento di una fan, che si stupiva di come ricordasse tutto il testo a memoria, il cantautore ha risposto: “Lo stavo leggendo. Dopo i concerti in van facciamo il karaoke con le canzoni più belle. Alcune semplicemente non vanno sbagliate e questa è una di quelle“.

Insomma parole importanti rivolte da un cantautore, viscerale nel modo di scrivere, ad un altro cantautore altrettanto viscerale nella sua musica.

Ad oggi i due artisti non hanno mai collaborato chissà non possa succedere in futuro. Se non un duetto anche un pezzo co-scritto. Del resto Ermal ha scritto grandi canzoni anche per altri artisti e Tiziano negli anni ha dimostrato di essere aperto a collaborazioni nella scrittura.

Qui a seguire il video.

Nell’attesa che i sogni si realizzino, Ermal Meta continua il suo tour estivo. Questi i prossimi appuntamenti live:

16 agosto – Pollina (PA), Teatro Pietra Rosa

17 agosto – Zafferana Etnea (CT), Anfiteatro Falcone e Borsellino

19 agosto – Vibo Marina (VV), Area Portuale (NUOVA DATA)

20 agosto – Roseto Capo Spulico (CS), Parco Qualità della Vita







Foto di copertina di Ergys Zhabjaku