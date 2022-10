Enzo Gragnianiello: Paura per l’artista partenopeo colto da infarto sul palco.

Enzo Gragnaniello colpito da un infarto sul palco.

La mente riporta subito a quel tristissimo Dicembre di qualche anno fa, quando un malore simile si portò via il grandissimo artista lucano Mango.

Sono infatti ore d’ansia queste per Enzo Gragnianiello che è stato ricoverato d’urgenza presso l’ospedale civile di Caserta dove è arrivato con un infarto in corso che ha richiesto urgentemente una delicata operazione notturna per l’applicazione di un Stent cardiaco.

Stando alle ricostruzioni, Gragnianiello stava ringraziando il pubblico di Camigliano, in provincia di Caserta, dove aveva appena terminato il suo concerto. Subito dopo l’artista si sarebbe accasciato a terra nell’avviarsi verso le quinte del palco.

Il personale di soccorso è intervenuto prontamente e ha immediatamente allertato il 118 così che per l’artista è partita la corsa verso l’ospedale di zona più attrezzato. Al momento non si conoscono le condizioni di Enzo Gragnaniello e del suo post operatorio.

Tutti noi di All Music Italia ci stringiamo attorno al cantautore, pregando che tutto si risolva per il meglio.

Vi daremo notizie nuove appena in nostro possesso