Enrico Nigiotti tour teatrale 2021

A causa dell’emergenza sanitaria e alla luce delle disposizioni governative, è stato rinviato al 2021 il tour teatrale di Enrico Nigiotti inizialmente previsto per il maggio di quest’anno.

Il cantautore, nelle scorse settimane protagonista di una diretta Instagram sul canale di All Music Italia, ha postato sui social un videomessaggio.

“Ciao a tutti.

Ci tenevo a essere io a comunicarvi che purtroppo il tour teatrale verrà nuovamente posticipato al prossimo anno, al maggio 2021.

Sono disposizioni che esulano dalla nostra volontà. E’ inutile spiegare il perchè. Lo stiamo respirando da troppo tempo e ormai lo conosciamo a memoria.

Ci tengo a dirvi che sto impiegando tutto questo tempo, tutto questo momento di silenzio, per scrivere di più e cose molto importanti che sono sicuro che vi sorprenderanno.

Io non vedo l’ora di vedervi, di tornare a tutti quelli che tutti chiamano normalità, ma io chiamo vita. Quella che per me è la vita. Non vedo l’ora di abbracciarvi in teatro. Quindi… Sarà presto anche se adesso sembra lontano.”