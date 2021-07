Continua la programmazione di Lazzaretto Estate 2021 a Bergamo. Questa sera Enrico Nigiotti (e 10 biglietti per due persone in regalo per voi!)

Enrico Nigiotti live. Continua la programmazione di LAZZARETTO – ESTATE 2021. Siamo alla sesta settimana di programmazione e, questa sera, sul palco si esibirà Enrico Nigiotti con una bella sorpresa per i nostri lettori. Dieci di voi infatti potranno ricevere un biglietto per due persone per assistere gratuitamente al concerto.

La nuova settimana di programmazione al Lazzaretto è stata come sempre ricca e variegata con proposte di musica, comicità e teatro…

Mercoledì 21 luglio si è svolto il concerto La musica è vita di uno dei cantanti italiani più importanti del panorama musicale nazionale, Roby Facchinetti, concerto sold out. Ad aprire la è stato Andrea Bertè.

Giovedì 22 luglio, Raul Cremona, uno dei volti più conosciuti di Zelig e celebre comico italiano, ha presentato il suo spettacolo in forma recital Non plus Ultra accompagnato dal pianoforte di Marco Castelli.

Infine, venerdì 23 luglio, è stata la volta dello spettacolo Charlie Parker: Bird lives! che racconta la vita del grande sassofonista statunitense, con Emilio Soana Quintet e a cura di Centro Didattico produzione Musica.

Come per la scorsa edizione, si è privilegiata una politica di prezzi dei biglietti calmierati, per favorire il più possibile la partecipazione di tutta la cittadinanza, con un range che va dai 5 ai 24 euro, a seconda della tipologia dello spettacolo.

Il Lazzaretto, oltre ad intrattenere il pubblico con teatro, comicità e musica di vario genere, offre anche la possibilità di godersi un momento di relax prima degli spettacoli con un aperitivo o cena, all’aria aperta e in totale sicurezza. Cocktail freschi, buon cibo, musica e una location mozzafiato, sono questi gli ingredienti per un perfetto aperitivo estivo nel cuore del Lazzaretto dalle 19.00 h in poi.

Qui potete trovare il calendario completo ricco di tanti live!

Enrico Nigiotti Live al lazzaretto

La settimana si conclude questa sera, sabato 24 luglio, con Notti di Luna, Chitarre e voce dove Enrico Nigiotti presenterà il nuovo brano Notti di Luna e le canzoni del nuovo album Nigio, oltre ai suoi successi passati.

Per dieci nostri lettori ci sarà la possibilità di ricevere in regalo due biglietti cadauno per assistere al concerto insieme ad un amico/a, fidanzato/a o con chi volete… 20 biglietti per 10 lettori.

Per sapere come aggiudicarseli vi basterà andare sulla nostra pagina Instagram a partire dalle 10 del 24 luglio 2021 cliccando qui.

Il Lazzaretto si trova in piazzale Goisis 6 a Bergamo.