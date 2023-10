In attesa di nuova musica Enrico Nigiotti torna live con tre concerti unplugged

Enrico Nigiotti live 2023.

L’ultimo brano inedito lanciati dal cantautore risale al 2021, anno in cui ha lanciato il singolo “Notti di luna“, canzone che ha segnato il suo ritorno in Universal Music, per la precisione in Capitol Records.

A marzo del 2023 il cantautore è diventato padre di due gemelli, Duccio e Maso.

Ora, in attesa di scoprire quando potremo ascoltare nuova musica dell’artista e se ci sarà un tentativo di ritorno al Festival di Sanremo, Enrico annuncia nuovi appuntamenti live per il mese di dicembre: Enrico Nigiotti Unplugged.

Saranno tre concerti acustici, tre anteprime esclusive, tre show inediti in cui Enrico Nigiotti promette che a farla da padrone saranno le canzoni nella loro essenza più vera e l’intimità di un racconto acustico che non ha bisogno di effetti speciali. Non mancheranno sorprese tra rivisitazioni di brani del passato e anticipazioni sulle prossime uscite discografiche.

Per questo l’artista si esibirà con un essenziale formazione in trio con due straordinari musicisti: Mattia Tedesco alle chitarre e Fabiano Pagnozzi alle tastiere.

Questi gli appuntamenti prodotti e organizzati da Friends & Partners: