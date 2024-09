Emma, arriva il nuovo singolo “Hangover” insieme a Baby Gang che anticipa la seconda parte di Souvenir

Emma & Baby Gang, Hangover: testo e significato del nuovo brano.

Dopo l’annuncio dell’arrivo di Souvenir Extended Edition, Emma ci anticipa anche l’uscita del suo nuovo singolo Hangover (Capitol Records / Universal Music Italy) in collaborazione con Baby Gang.

Il singolo uscirà venerdì 20 settembre in radio e su tutte le piattaforme digitali, ma Emma ha già voluto regalare un piccolo spoiler sul suo profilo TikTok.

Non si tratta della prima collaborazione rap per Emma, anzi: è il terzo artista di questa scena musicale all’interno del suo ultimo album Souvenir, tra cui Lazza in Amore Cane e Tony Effe nella hit estiva dello scorso anno Taxi Sulla Luna, brano contenuto anche nell’album di quest’ultimo, ICON.

In più, non è nemmeno la prima volta che Emma scrive e canta Baby Gang: i due sono stati protagonisti nella rivisitazione del brano di Fabri Fibra In Italia 2024, andata tra l’altro virale proprio su TikTok.

EMMA & BABY GANG, “HANGOVER”: significato del testo

Presentato in anteprima al Suzuki Music Party tenutosi martedì 17 settembre a Milano, Hangover è una ballad con sonorità fresche che segue coerentemente il percorso e lo stile sonori iniziati da Emma prima con l’album Souvenir e poi con Apnea e Femme Fatale.

Il brano racconta di un forte amore giunto al termine che, nonostante la nostalgia iniziale, sa che non ha alcuna possibilità di proseguire. Ci si perde, si cerca di ritrovarsi e tornare insieme ma a volte anche se si aspetta l’altra persona sperando in un futuro positivo, essa si trova altrove.

EMMA & BABY GANG, “HANGOVER”: TESTO DEL BRANO

Il testo di Hangover sarà disponibile a partire da venerdì 20 settembre.