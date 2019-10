Il cantautore romano Emanuele Bianco ha deciso una particolare strategia per far conoscere la sua nuova musica. Sono stati lanciati contemporaneamente ben tre singoli: Tu Sei, Buona Fortuna e Cara Sofia, tutti fuori dal 18 ottobre.

I tre brani sono in rotazione radiofonica e disponibili su tutte le piattaforme digitali per l’etichetta Fattoria Management.

Inoltre venerdì 18 e sabato 19 ottobre Emanuele Bianco è stato opening-act delle tappe romane di Fabrizio Moro al Palazzo dello Sport (Qui l’articolo con tutte le date del tour del cantautore vincitore del Festival di Sanremo 2018).

Emanuele Bianco ha spiegato così Tu Sei:

“È una semplice dichiarazione d’amore dei nostri giorni, scritta da un ragazzo comune con le sue difficoltà che non ha paura di tirare fuori le proprie emozioni e fissarle come un fermo immagine in una canzone.

È dedicata alla mia attuale ragazza, con la quale sto ormai da quasi 4 anni. Nessuna mia storia è mai durata così tanto, condividere la propria vita con una persona che si ama è qualcosa di spettacolare.

L’ho composta al pianoforte. Abbiamo provato vari arrangiamenti in studio, ma quello che secondo noi arrivava di più e trasmetteva la vera essenza del brano era pianoforte e voce.

Siamo stati attenti perciò a non strafare con l’arrangiamento. Molto spesso è facile iniziare ad aggiungere strumenti su strumenti durante una produzione piuttosto che capire quando è meglio lasciarne pochi ma giusti per il brano, come si dice: less is more.”