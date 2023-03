Caos su Ellynora per l’esecuzione dell’inno inglese prima di Italia-Inghilterra. La cantautrice spiega cosa è successo (VIDEO)

C’è in corso una polemica social che sembra non conoscere fine e vede al centro l’esibizione di Ellynora, cantautrice che i nostri lettori più assidui conosco bene, e la sua versione dell’inno inglese, God Save The King, proposta nella partita tra Italia e Inghilterra che si è svolta a Napoli ieri, 23 marzo 2023. Per i più curiosi, l’inno italiano è stato invece cantato da Gigi D’Alessio e Clementino.

L’artista italiano americana è stata chiamata a cantare prima del calcio di inizio l’inno inglese ma problemi tecnici hanno causato un’esibizione definita sui social “disastrosa, la peggiore di sempre”, da parte di Ellynora.

La ragazza tra l’altro ha spiegato di essersi esibita a titolo gratuito spendendo di tasca sua 3.000 euro per spostarsi da Miami a Napoli e non perdere questa grande occasione. Anche per questo motivo la sua delusione è ancora maggiore e l’ira dei tifosi inglese, scagliatisi contro di lei sui social, fa ancora più male.

Ellynora ha spiegato al Daily Mail quello che è realmente successo e che, dall’inquadratura in cui la si vedeva nel panico tormentare l’auricolare, è evidente:

“È stato un tale onore essere invitato a cantare l’inno nazionale ed ero così entusiasta. Non avevo mai cantato niente del genere prima. Sono più un artista pop, ma in fondo c’era un problema sonoro. Avevo provato l’inno due volte il giorno prima della partita e poi la sera tre volte, ma quando si è trattato dell’esibizione vera e propria, ho avuto un problema con il mio auricolare. Avevo la musica nell’orecchio e poi si è fermata e poi è ricominciata, e l’ho sentita due volte, quindi significava che non ero sincronizzato ed è stato difficile per me recuperare. Ho davvero fatto del mio meglio per risolvere il problema, ma non c’era niente che potessi fare e sono così arrabbiato per questo. Stavo cercando di adattare il mio canto per raggiungere l’inno allo stadio, ma era troppo tardi”.

Qui a seguire l’esibizione ripresa dal sito Open.

Conosciamo meglio Ellynora

Come dicevamo in apertura i nostri lettori potrebbero conoscere Ellynora di cui abbiamo parlato spesso su All Music Italia (qui trovate la nostra ultima intervista). Nata a Roma nel 1994 inizia a studiare canto a 14 anni e si trasferisce a New York a 19 studiando alla Broadway Dance Center e successivamente diplomandosi in “Acting for film” alla New York Film Academy.

Il suo primo singolo è Risk my life e da quel momento parte una carriera in costante evoluzione per la cantautrice che, nel frattempo diventa anche produttrice.

Nel corso degli anni ha partecipato al pomeridiano di Amici, collaborato con artisti internazionali come il Dj Mossel, si è esibita al Festival Show, ha vinto l’1Mnext del Concerto del Primo maggio Roma ed è stata finalista a Deejay On Stage e a Una voce per San Marino e vinto Laziosound.

Nel suo percorso l’artista alterna la pubblicazione di brani in inglese e in Italiano.