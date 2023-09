Elisa annuncia An Intimate Christmas – One (Special) Night Only

Il prossimo 16 dicembre, al Mediolanum Forum di Assago, Elisa sarà la protagonista di An Intimate Christmas – One (Special) Night Only, un grande live con tanti ospiti e molti brani della tradizione natalizia.

A darne notizia, facendo crescere subito l’attesa dei fan sui social, è stata proprio la cantautrice sul palco dei TIM Music Awards: “Sarà una serata speciale, un solo appuntamento, proprio come il Natale. E, soprattutto, avvieremo una raccolta fondi per continuare a piantare alberi in tutta Italia per combattere la crisi climatica“.

Dopo i concerti sold-out nei teatri dello scorso dicembre e le due date andate esaurite in ogni ordine di posto in poche settimane all’Arena di Verona a giugno (An Intimate Night in Arena, ndr), Elisa torna dunque live e propone un nuovo atto dello show di successo inaugurato con An Intimate Night, dimostrando la versatilità di uno spettacolo unico nel suo genere.

Le prevendite di An Intimate Christmas – One (Special) Night Only (prodotto e organizzato da Friends and Partners e Double Trouble Club) si apriranno alle ore 16.00 di mercoledì 20 settembre. Per gli iscritti al fanclub sarà invece possibile accedervi già alle ore 16.00 di martedì 19 settembre.

Info e biglietti su www.friendsandpartners.it e www.ticketone.it