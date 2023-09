EGO esprime l’esigenza di verità nel singolo “LMC (Le Maschere Cadono)”

EGO (all’anagrafe, Vincenzo Ianniello) è una delle nuove voci della scena musicale napoletana. Da venerdì 8 settembre 2023 è disponibile su tutte le piattaforme digitali il suo singolo d’esordio: “LMC (Le Maschere Cadono)”.

Il brano, distribuito da ADA Music Italy, è stato scritto dal giovane artista (classe 2005); ed esprime la sua esigenza di verità.

“LMC (Le Maschere Cadono)” è nato in pochissimo tempo, dopo un periodo di estrema confusione. La sua stesura è diventata lo strumento con cui EGO ha rimesso in ordine i pensieri. Nel pezzo, il cantante racconta alcune delusioni che ha ricevuto dalla società. Parla anche di una bellissima storia d’amore, che si è conclusa male. Il testo recita: “Devo solo gestire l’ansia / Solo quello ora mi danna / Una donna, sì ti cambia / Se non firmi un contratto, qui nessuno che ti salva […]”.

Con “LMC (Le Maschere Cadono)”, EGO invita alla sincerità e alla trasparenza nei confronti di se stessi e di chi ci circonda. Il tema della verità, anche nei rapporti, è espresso già nel titolo del brano. Il riferimento alle maschere richiama l’opera letteraria del drammaturgo siciliano Luigi Pirandello, Sei personaggi in cerca d’autore. La maschera è metafora della scissione tra l’io persona e l’io personaggio. Nel brano, invece, il cadere delle maschere afferma l’importanza di essere sempre se stessi, sapendo accettare il peso del confronto con gli altri e mettersi così in discussione.

Il brano vede alla produzione Alessandro Forte (già producer di Galeffi, Aiello, Scrima, Valucre e sonoalaska).

Conosciamo meglio EGO

Vincenzo Ianniello (in arte, EGO) è originario della provincia di Caserta. Si avvicina alla musica, in particolare al canto e al pianoforte, all’età di otto anni. Si forma con diversi vocal coach ed entra in Conservatorio per completare il suo percorso di studi.

Cresce ascoltando gli artisti di punta del panorama rap italiano, come Marracash, Guè, Co’Sang e Luchè. Tra i suoi riferimenti ci sono però anche Madame e Geolier.

L’incontro con Alessandro Forte gli ha permesso di dare forma al suo primo singolo, “LMC (Le Maschere Cadono)”, in uscita l’8 settembre 2023.

“ LMC (Le Maschere Cadono) ”, il testo

Le maschere cadono

I palazzi crollano

Gli occhi si aprono

E tutto finisce ora

La testa che matura

La bocca si censura

Qui fa troppo freddo rimettiamo l’armatura

Mi rifletto nel tuo specchio

Vedo te, madre natura

La fame che mi mangia

Mi sazio con la ganja

Devo solo gestire l’ansia

Solo quello ora mi danna

Una donna, sì ti cambia

Se non firmi un contratto, qui nessuno che ti salva

Che ti salva

Spegnilo, quest’orgoglio che mi lacera dentro tu tu

Spegnilo, e poi urla che mi ami pure se non vengo tu tu

Urlalo, urlalo, urlalo.

E mo m sent ancor ancor chiu pazz

Pcche na vot non me vastat

E tutt o mal ca me rat

Re problem ca Mann avvlut

Tu me vulut, tu me vasat, tu me Ngannat

tu me ritt ca ir o mal, ma non tagg mai credut

Però mo si

A te non t n fot, tu piens ca so fort

A regl è: chi am fors fors perd o doppij

Chiurummc nda senz che non s sent a luntananz

P me si comm a satan già vec a somiglianz

Spegnilo, quest’orgoglio che mi lacera dentro tu tu

Spegnilo, e poi urla che mi ami pure se non vengo tu tu

Urlalo, urlalo, urlalo.

Le maschere cadono

I palazzi crollano

Gli occhi si aprono

E tutto finisce ora

Le fotografie sono di Daniele Boniello