“Edizioni Curci – Una storia italiana da 160 anni” racconta la nostra musica

Si chiama Edizioni Curci – Una storia italiana da 160 anni il libro che racconta la vita dell’omonima casa editrice. Il volume, disponibile nelle librerie fisiche e online, ripercorre la storia di una delle realtà indipendenti più importanti e rinomate nel panorama dell’editoria musicale italiana.

Le Edizioni Curci sono universalmente conosciute per aver dato voce alla tradizione di musica leggera e popolare in Italia con brani divenuti successi internazionali e senza tempo. Da Domenico Modugno a Giovanni D’Anzi, da Pino Donaggio ad Astor Piazzolla, da Toto Cutugno a Giorgio Gaber. Ed ancora, Vasco Rossi, Tiziano Ferro, Pacifico, Daniele Silvestri e Diodato. Il catalogo – in continua espansione – comprende poi anche i repertori di Claudio Baglioni, Antonello Venditti e Francesco Renga. Le Edizioni Curci vantano autori e interpreti appartenenti ai più svariati generi musicali.

Il libro Edizioni Curci – Una storia italiana da 160 anni è arricchito da foto, riproduzioni di manifesti e lettere d’epoca. Grazie a questo materiale, ricostruisce la storia delle Edizioni dalla fondazione nel 1860 fino ai giorni nostri.

Edizioni Curci – una storia italiana da 160 anni: dal 1860 ad oggi

Il volume (Edizioni Curci – AA.VV. – 240 pagine – 29.90 euro) è suddiviso in 4 macro-sezioni:

1. Un vivace debutto (1860/1910)

2. La svolta editoriale (1910/1960)

3. Un lungo successo (1960/2010)

4. La Curci oggi (2010/2020)

Ogni sezione presenta un’introduzione a firma di Angelo Foletto (Presidente Associazione nazionale critici musicali), Luca Ciammarughi (pianista e critico musicale), Gianpietro Quiriconi (Avvocato) e Andrea Laffranchi (giornalista e critico del Corriere della Sera).

Il libro – disponibile anche in versione inglese – racconta una parte della storia della musica italiana, ma anche la vita di una famiglia che ha servito la causa della musica e della cultura musicale in Italia. La direzione delle Edizioni Curci è ora affidata al Dott. Alfredo Gramitto Ricci che, nel pieno rispetto della tradizione passata, ha saputo rinnovare l’azienda reinterpretandola con taglio moderno. Ciò, anche grazie alla preziosa collaborazione dei suoi direttori generali: Claudia Mescoli, per la sezione dedicata alla Musica Leggera; e Laura Moro, per la divisione di Musica Classica.