Eddie Brock: lo smarrimento di due amanti alla fine di una storia è al centro di “Lungomare a Napoli”

Venerdì 10 novembre 2023 è tornato Eddie Brock con il singolo “Lungomare a Napoli” fuori per Sangita Records/ADA Music Italy.

Edoardo Iaschi, Roma classe 1997, cresce con due grandi passioni: la musica e i fumetti. Per questo sceglie il nome d’arte di Eddie Brock che altri non è che il vero nome del suo personaggio preferito dei fumetti Marvel Comics, Venom (“Da bambino sfruttavo le qualità di mio zio fumettista per farmi disegnare Venom…“)

Per coltivare il sogno di diventare un cantautore Edoardo lavora per 2 anni in un call center, consegna pizze in giro per Roma e, nel fine settimana, fa volontariato per Save The Children.

Nel dicembre del 2018 Eddie viene selezionato per partecipare al Coca-Cola Future Legend, nel Team Soul di Annalisa, esperienza che gli permette di partecipare anche al Battiti Live con il singolo “Lei non sa” brano che supera 15 milioni di views su TikTok e 1.300.000 ascolti su Spotify.

Nel 2021 ha lanciato il suo ultimo progetto discografico, l’EP “Roma dorme“, a cui ora segue un singolo che fa da apripista al suo nuovo album,.

“Lungomare a Napoli” è stato scritto dallo stesso Eddie Brock in collaborazione con gli autori Davide Sartore, Diego Ceccon, Loris Iannamico e Vincenzo Leone.

Il pezzo parla dell’improvvisa fine di una storia che getta con forza due amanti in uno stato di smarrimento e di perdita di un equilibrio precario e subordinato alla presenza dell’altro.

Nel tentativo di lavare il dolore sotto un temporale, in un insolito lungomare di Napoli bagnato, resiste il desiderio di tornare insieme rischiando di perdere completamente la stabilità, incuranti di sapere se sono atomi che si legheranno ancora o si respingeranno.

La canzone si muove tra Influenze urban accostate ad una malinconica e sognante melodia italiana che rendo il pezzo una ballad intima che esplode in un finale orchestrale ed epico.