Disarmo: la fine di una relazione nel nuovo singolo “Finale col Botto”

E’ uscito per Fonoprint Finale col Botto, il nuovo singolo di Disarmo, nome d’arte dietro il quale si cela il cantautore Claudio Luisi.

Si tratta di un brano che parla della fine di una storia d’amore, una conclusione dolorosa che non può che lasciare strascichi psicologicamente devastanti. Uno sfogo in cui c’è spazio per rabbia, frustrazione e per tutte quelle sensazioni che si possono provare quando ci si sente traditi.

Solo poi ci sarà spazio per la quiete e la razionalità. Quella lucidità che porta a valutare le implicazioni pratiche che una fine porta con sè.

Finale col Botto, che arriva dopo Pillole 2D, si caratterizza per un mood pop tendente al funky, con una linea di basso che accompagna il brano dall’inizio alla fine. Un pezzo che dimostra la versatilità di Disarmo, che nel tempo si è trovato a proprio agio in brani pop, rock, ma anche pezzi con connotazioni cantautorali.

DISARMO

Disarmo è Claudio Luisi, artista che nel 2011 è tra i finalisti di Sanremo Giovani con la band Infranti Muri. Con il brano Contro i giganti si esibisce per 3 puntate a Domenica In ed entra nella compilation Sanremo 2011.

Nel 2012 scrive Non ti lascio, brano inserito nella programmazione di MTV, e nello stesso anno pubblica da indipendente il suo primo album solista.

Successivamente collabora con diverse band portando il proprio progetto artistico su diversi palchi, tra i quali il Modena Park in apertura al concerto di Vasco Rossi (ne abbiamo parlato Qui).

Nel 2020 inizia a collaborare con Fonoprint pubblicando i singoli Pillole 2D e Antagonista.