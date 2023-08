Nel giorno del 42esimo compleanno di Diodato esce “Ci vorrebbe un miracolo”

Diodato lancia un nuovo estratto dall’album “Così speciale“, si tratta di “Ci vorrebbe un miracolo” la canzone che apre l’ultimo progetto discografico del cantautore.

Mentre proseguono gli appuntamenti live di “Così speciale Summer Tour”, la serie di concerti nei festival italiani, il 30 agosto, giorno del compleanno di Diodato, viene lanciato per Carosello Records, insieme al relativo videoclip, il nuovo estratto dal disco.

Queste le prossime dare del tour organizzato da OTR Live:

29 agosto a Guardiagrele (CH) presso Largo Garibaldi

31 agosto a Marciana Marina (LI) in Piazza Vittorio Emanuele

5 settembre a Torbole sul Garda (TN) in occasione di Musicatorbole 2023

6 settembre a Chiari (BS) al Palio delle Quadre

9 settembre a Scario (SA) all’Equinozio d’autunno







“Ci vorrebbe un miracolo” è stato scritto, arrangiato e artisticamente diretto da Diodato. Sin dai primi secondi del brano si sente una folla che scalpita, dialoghi rubati e suoni difficili da focalizzare che fin da subito rendono tangibile il caos, posto al centro di questo pezzo.

Il senso diventa chiaro ascoltando la canzone… “Ci vorrebbe un miracolo” per colmare lo strazio di questi tempi caotici, impossibili da capire, urlanti d’imperante populismo, indifferenti, ma in cui ognuno sente di essere protagonista e di dover esprimere, necessariamente, la propria opinione. In una situazione in cui sembra mancare l’ossigeno e che ci costringe ad una condizione di apnea.

Tempi in cui non può che mancare lucidità, forse anche nella disperata ricerca di un simile.

Il videoclip che accompagna il singolo nasce da un’idea di Diodato, che intende raccontare da vicino l’umanità che compone questi tempi complessi e caotici. Al centro della scena troviamo persone intrappolate in infinite chiamate di lavoro, personaggi presi nell’atto di raccontare sui social il loro lato migliore, nascondendo la triste realtà che si cela dietro la finzione che popola il mondo del web.

E poi ancora politici, preti, l’odio di ultras violenti, ragazzi che si amano nonostante tutto, attivisti, lavoratori sfruttati, tante piccole diapositive del caotico mare in tempesta di una società in cui spesso ci si sente e ci si vuole soli, naufraghi che sembrano inconsapevoli di essere tutti sulla stessa barca.

La produzione è di Borotalco.tv per la regia di Diodato e Pier Francesco Cari.

Diodato Ci vorrebbe un miracolo testo e audio

Gridano i gabbiani

Sul cuore di questa città

In questo tempo ferito

Da questo strazio infinito

C’ho un casino esistenziale

Chiuso dentro al Gulliver

Ma oramai siamo tutti d’accordo sia cosa normale

C’è una folla illegale di gente

Che si beve d’un sorso il presente

E non sente gli odori, non sente ragioni

Non crede più a niente

E chissà se nascono gli amori

Tra le bombe e i gin tonic

O se lucidi aspettano arrivino tempi migliori

Ci vorrebbe un miracolo

Ma non so proprio a chi chiederlo

Sto per naufragare

Vienimi a salvare

Vienici a salvare

Non so cosa pensare

Che poi ormai pensare è difficile quanto respirare

È più facile bere, che in fondo al bicchiere

C’è ancora chi trova da cantare

Siamo tutti calzini spaiati, bucati e bagnati

Ma convinti che siano quegli altri, poi, ad esser sbagliati

Ci vorrebbe un miracolo

Ma non so proprio a chi chiederlo

Sto per naufragare

Vienimi a salvare

Vienici a salvare

Un miracolo

Ma entro la fine del secolo

Se tu sai come fare

Vienimi a salvare

Vienici a salvare

Un miracolo

Ma entro la fine del secolo

Se tu sai come fare

Vienimi a salvare

Vienici a salvare