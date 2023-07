Dinastia: “il disco “Nuovo cinema condiviso” è il film che avevo in testa”

Dinastia pubblica il disco Nuovo cinema condiviso, disponibile sulle piattaforme digitali per l’etichetta Tulipani nel Bronx con distribuzione Fuga.

L’album è composto da 10 tracce, unite da un tema comune: i film. Tra queste, c’è anche una collaborazione particolare con l’artista con cui Dinastia ha iniziato il suo percorso musicale nel programma The Voice Of Italy nel 2015. Si tratta del duetto con J-Ax nel brano La serie perfetta.

Dinastia racconta così il disco: “Nuovo cinema condiviso è un album nato qualche anno fa, la pandemia l’aveva messo in stand-by ma c’erano delle canzoni che dovevano per forza vedere la luce. È un film che avevo in testa: ci sono brani ispirati a film con cui sono cresciuto, citazioni a registi che stimo, serie tv che seguo. Chi mi ascolta è stato abituato a pensare “chi gliel’ha fatto fare? “, in questo album c’è un brano che farà sorgere un’altra domanda: chi li ha lasciati fare? Al mio fianco gli amici di sempre: Giacomo Molino e Antonio Miranda che hanno lavorato insieme a me alle canzoni. Le collaborazioni poche ma buone: J-Ax per il brano più nerd dell’album (La serie perfetta), Peppoh per aiutarmi a scrivere “d’amore” in modo non convenzionale su una produzione di Beecee & Mosca (Il gioco dei sé). Un ringraziamento anche a chi ha preso parte ai cori: le allieve della scuola di Agata Reale”.

Ecco la tracklist di Nuovo cinema condiviso:

#1 Nuovo Cinema Condiviso

#2 Come Martin

#3 Le mani di mio padre

#4 Nessuno e` Stato

#5 La corsa

#6 25 Aprile

#7 La Carriera di Button

#8 La Serie Perfetta

#9 Il gioco dei se`

#10 Titoli di Coda