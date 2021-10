Diletta: l’album “Sacro Disordine” racconta l’essere unici nell’imperfezione

Pagelle nuovi singoli italiani in uscita il 22 ottobre a cura di Fabio Fiume. E questa settimana sono tornati ad essere tantissimi gli artisti in uscita.

Radio date 22 ottobre. Questa settimana in arrivo tanta nuova musica italiana. Briga, Ron, Don Joe, Michele Bravi, La Rappresentante di Lista e tante altre novità nel.

Il nostro direttore scrive al direttore artistico della kermesse per farsi portavoce dei timori di molti artisti emergenti che gli scrivono ogni giorno.

Salmo ha annunciato un'altra grossa novità. Il prossimo 15 ottobre sarà disponibile in streaming su Amazon Prime Video il documentario Water World Music Festival. Sarà grazie.

Release date 2021: l’elenco, mese per mese, di tutti i singoli italiani in uscita

Un articolo in costante aggiornamento per scoprire giorno per giorno, tutte le nuove uscite italiane del 2021.