Digital Astro torna a collaborare con Artie 5ive e Tony Boy per il nuovo singolo, “Paninaro”

Digital Astro Paninaro testo e significato del nuovo singolo in collaborazione con Artie 5ive e Tony Boy.

Fuori dal 10 novembre per Sto Records/Warner Music Italy, “Paninaro“, nuovo singolo dell’artista lanciato nel 2021 dall’etichetta di Ghali.

Rida Amaouch, in arte Digital Astro è nato ad Acireale nel luglio del 2000 da genitori originari del Marocco.

Nel 2017 conosce il Producer milanese Sadturs, che sblocca una parte introspettiva di Astro che fino a quel momento era celata dentro di lui. Da lì inizia un percorso di stretta collaborazione tra i due.

Nel 2020 Ghali mostra per la prima volta interesse nei suoi confronti, interesse che sfocia con il primo contratto di Digital Astro firmato a gennaio 2021 con la label del rapper tunisino, la Sto Records.

Da quel momento escono diversi singoli (“Preghiera per il Blocco”, “Tutto Passa” e “Ghetto Gospel”) in cui l’artista si stacca dai temi toccati dagli altri rapper emergenti in Italia.

Digital Astro ha la volontà di dire qualcosa, di urlare al mondo che l’unica via percorribile per salvarsi è la musica.

Nel 2021 esce l’EP d’esordio, “Vendetta” e l’anno successivo il mini EP di tre brani, “Tempesta di lacrime”.

Nel corso del 2023 prende parte a importanti release del panorama musicale urban al fianco dei nomi più in vista della scena emergente e non. Compare infatti nell’album d’esordio di Artie 5ive, nel disco di Tony Boy e collabora con Kid Yugi, The Night Skinny, Sadturs e KIID.

Ora è arrivato tempo di nuova musica e di tornare a collaborare con due amici.

Digital astro Paninaro significato del brano

Dopo diversi spoiler circolati su TikTok e un trailer che ne ha anticipato l’arrivo sui social, ecco arrivare il singolo che vede come ospiti Artie 5ive e Tony Boy, “Paninaro“.

Il brano viene descritto comeun inno che ambisce a diventare un cult fra gli appassionati di rap ed esplode in tutta la sua energia con una produzione che è già una conferma, il tappeto musicale è infatti a cura di Sadturs e di KIID, artisti reduci dal lancio del loro progetto d’esordio, “NO REGULAR MUSIC”.

Nel nuovo singolo Digital Astro dimostra di sapersi destreggiare con talento tra tracce melodiche e rap dal ritmo incalzante e rime taglienti.

Digital Astro paninaro testo e audio

In arrivo il 10 novembre