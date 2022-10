Diego Conti riparte da “Alcolica” con Andrew Loog Oldham, scopritore e produttore dei Rolling Stones

Venerdì 21 ottobre è la data che segna il ritorno del cantautore Diego Conti con un nuovo singolo, Alcolica, un brano che segna una ripartenza dopo una breve pausa discografica. Nel nuovo progetto una grande novità: Andrew Loog Oldham, Producer e imprenditore classe 1944, noto per essere stato lo scopritore, produttore e manager dei Rolling Stones.

La collaborazione tra Diego Conti e Andrew è nata e si è concretizzata in questi ultimi due anni, periodo in cui il cantautore ha scritto molto e lavorato in studio sotto la supervisione del produttore e discografico Leo Cavalli.

Diego Conti Alcolica è il nuovo singolo

Il brano è stato scritto da Diego Conti con Oldham, Cheope e Ivan Antonio Rossi. Quest’ultimo si è anche occupato della produzione artistica della canzone.

Il sound vira verso il rock in un brano che vuole essere il resoconto schietto, divertito e beffardo di una notte sfocata.

Ecco come racconta Alcolica il cantautore 27enne:

“È una canzone scritta con la gola secca, in totale hangover. Nasce dal consapevole mal d’anima di un ragazzo scazzato, che vuole divertirsi ed è alla ricerca di un brivido in una società seducente e pericolosa. Nel periodo più nero della mia vita è avvenuto un incontro, che mi ha dato carica per ascoltare la musica in testa e impugnare nuovamente la chitarra: ho conosciuto Andrew Loog Oldham, che ha raccolto il mio chiodo di pelle, come solo l’angelo del rock può fare. Cosa vi devo dire? Sto per pubblicare il disco rock che volevo, è un inizio che non guarda al passato. Lo canteremo in coro per sempre, insieme“.

Attualmente l’artista è in studio per lavorare a questo album rock, il suo secondo disco, che lo vedrà collaborare con Ivan Antonio Rossi, Cheope, Matteo Cantaluppi, oltre alla leggenda Andrew Loog Oldham.

Conosciamo meglio Diego Conti

Su All Music Italia abbiamo parlato spesso di Dieto e realizzato anche diverse video interviste con lui (vedi qui). Andiamo a riassumere i punti salienti della sua carriera per chi non lo conoscesse.

Classe ’95, Diego Conti è cantautore e musicista, nato e cresciuto a Frosinone. A 10 anni inizia il suo percorso di studi al prestigioso Conservatorio “Licinio Refice” della sua città e negli anni successivi partecipa a numerosi festival italiani arrivando sempre tra i finalisti.

Nel 2014 firma il suo primo contratto di management e di edizioni con l’etichetta discografica Rusty Records. Un anno dopo apre una data del tour di Tormento occasione in cui conosce Shablo, grazie al quale nasce una collaborazione come chitarrista in studio con Clementino nei brani Quando sono lontano e Ragazzi fuori, in gara rispettivamente alla 66a e 67a edizione del Festival di Sanremo.

Sempre per Clementino, Diego lavora alla composizione della musica nella canzone Deserto, contenuta nell’album Vulcano.

Nel 2016 partecipa alla decima edizione di X Factor Italia nella categoria Under Uomini, capitanata da Arisa.

In seguito pubblica i singoli L’impegno e Non finirà e arriva alla fase finale delle selezioni di Sanremo giovani con 3 gradi. Esce quindi l’album Evoluzione.

Nel 2019 tenta l’ingresso ad Amici di Maria De Filippi e, in seguito, l’inizio della collaborazione con Fonoprint Studios nel 2020. Collaborazione che apre questo nuovo capitolo della sua vita artistica.