Deborah Iurato Ma cosa vuoi? Testo e audio. Dopo il debutto in veste di cantautrice avvenuto lo scorso mese di Aprile con il singolo Supereroi, la Iurato torna con un nuovo brano per l’estate 2020.

Ma cosa vuoi? è in radio, nei digital store e sulle piattaforme digitali dal 10 luglio.

“Io lo so che chiederti potrebbe farmi del male, ma io non ho nessuna paura di perderti” canta Deborah nel brano, fuori su etichetta Ora – Label, che anticipa il nuovo progetto discografico.

Una canzone che racconta la svolta personale della giovane artista dal punto di vista emotivo ed autobiografico.

Ecco cosa racconta su questo nuovo singolo Deborah Iurato:

“In questo lungo periodo ho cercato e ricercato me stessa, provavo a scrivere qualcosa che mi appartenesse e sentivo il bisogno di trovare la mia dimensione dimenticandomi di tutto il resto. Ma cosa vuoi?. A volte ci perdiamo per ritrovarci, cerchiamo sempre di liberarci dal peso delle cose quando invece basterebbe solo seguire il ritmo giusto per vibrare“.

Il videoclip ufficiale di Ma cosa vuoi?, diretto da Andrea Occhipinti, è stato interamente girato a Comiso grazie ad un drone.

Deborah Iurato Ma cosa vuoi? Testo e audio

Ti chiamo e rimani lì

come se avessi un cattivo umore

come se non ci fosse il sole

come se non ci fosse amore

caro perdonami, sei come la fila dal dottore

io prendo la macchina e vado via dal dolore

Ti chiamo e rimani lì

fai finta di non sentire niente

fai finta di non capire niente

del resto tu non capisci niente

ma io che ne so, tu che ne sai

dici sempre di no

ma io che che ne so, io che ne so

non so dirti di no

Cosa vuoi da me?

cosa ridi, cosa parli, cosa cerchi e cosa gridi

tu cosa vuoi da me?

da me

Lo so già che ritorni

da me, da me

Tu cosa vuoi da me, da me

Io non lo so

e chiederti potrebbe farmi del male

ma io non ho nessuna paura di perderti

ma io che ne so, tu che ne sai

dici sempre però

ma io che ne so, io che ne so

non so dirti di no

Cosa vuoi da me?

cosa ridi, cosa parli, cosa cerchi e cosa gridi

tu cosa vuoi da me?

da me

Lo so già che ritorni

da me, da me

Tu cosa vuoi da me, da me

Tu cosa vuoi da me, da me

Volevo una storia che vederla sembrava più facile

credevo che fosse possibile invece non si vive come te

ma non mi spaventi, non mi spaventi non mi spaventa

rimango da sola

Felice e contenta, io rimango da sola

felice e contenta, io rimango da sola

lo so già che ritorni

E tu cosa vuoi da me, da me

tu cosa vuoi da me, da me

tu cosa vuoi da me, da me

tu cosa vuoi da me, da me

lo so già che ritorni da me

lo so già che ritorni

cosa vuoi da me, da me

cosa vuoi da me, da me