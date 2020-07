Davide Shorty: “Canti Ancora?!” è il nuovo singolo con Elio

Davide Shorty torna insieme a Elio dal 10 luglio con il nuovo brano Canti Ancora?! che uscirà su Spotify e tutte le piattaforme digitali per Totally Imported distribuito da Artist First.

Canti Ancora?! è un brano fresco e dinamico dove, con sottile ironia, Davide Shorty e il suo ex giudice/coach Elio scherzano sulla popolarità che avvolge i concorrenti dei talent show: meteore televisive destinate ad estinguersi nel giro di poco tempo, al punto che le persone, quando li incontrano per strada, chiedono loro “canti ancora?!”.

Una tematica che sicuramente riguarda tanti artisti che una volta passati attraverso il canale televisivo si ritagliano un loro pubblico di nicchia, senza però riuscire a ottenere una nuova grande esposizione mediatica, di conseguenza poi il grande pubblico pensa che la carriera artistica di questi cantanti finisca con l’esperienza televisiva, ma come nel caso di Davide Shorty e tanti altri non è così.

Al tempo stesso però Canti Ancora?! non è solo lo sfogo di un artista uscito da un talent, ma una fotografia di un’Italia che si ferma troppo spesso alle apparenze, poco educata a prestare attenzione e sempre pronta a salire sul carro del vincitore; ma è anche un grido di speranza verso se stessi, la prova che nessuno ha il diritto di definirci in quanto siamo noi ad avere il controllo sulla nostra storia.

“La gente mi ferma spesso per farmi questa domanda, e non nascondo che a volte mi ha irritato parecchio. Mi é stato chiesto così tanto spesso che alla fine l’unico modo per ribaltare la situazione era scriverci su e prenderla sul ridere. In certi casi imparare a prendersi meno sul serio, ma farlo con stile è davvero l’arma vincente.” Davide Shorty

“Davide è un grande cantante e un grande artista. Lo ha dimostrato a X Factor e lo dimostra da anni al pubblico che assiste con entusiasmo ai suoi concerti. Ha doti tecniche e umane fuori dal comune. Merita palcoscenici ancora più importanti e io voglio aiutarlo a raggiungere questo obiettivo.” Elio

“CANTI ANCORA?!” è stata scritta e prodotta da Gianluca Di Ienno e Davide Shorty, il basso è di Emanuele Triglia e le chitarre di Alessandro Donadei che ha anche mixato il brano al Jedi Sound Studio di Roma, master di Andrea de Bernardi.