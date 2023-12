Davide De Marinis firma la canzone di Natale di Radio LatteMiele

E’ Davide De Marinis insieme a Marta Brando, a firmare la canzone di Natale per Radio LatteMiele.

“Natale magico“, pubblicato lo scorso 10 novembre e prodotto da Paola Agosta, è stato presentato in anteprima assoluta durante l’inaugurazione della Pista 02Ice di Palazzo Regione Lombardia (Milano), lo scorso 29 novembre.

Il brano è un inno alla speranza, in un momento storico dove c’è tanto bisogno di pace e serenità.

«Quando ho fatto sentire a tutte le persone care e alla mia famiglia la prima bozza di “Natale magico” ho visto l’emozione nei loro occhi questa cosa mi ha spronato ad andare avanti e a coinvolgere Marta Brando, giovane talentuosa artista R’n’b. Il nostro sogno è che diventi una delle canzoni di Natale in Italia di oggi e di domani»

racconta Davide De Marinis.

È da questo pensiero che nasce la collaborazione con LatteMiele che, fin da subito, ne ha sposato con entusiasmo la melodia swing-pop, l’emozionante coro realizzato dai bambini dell’Istituto comprensivo Cardarelli Massaua di Milano e il profondo significato.

Dal 29 novembre 2023 a gennaio 2024, in Piazza Città di Regione Lombardia presso la pista di ghiaccio coperta più grande di Milano – 02 Ice – la selezione musicale di Radio LatteMiele e la canzone di Natale firmata De Marinis faranno compagnia a pattinatori esperti e non.

Durante le prossime settimane, i programmi “Fin qui tutto bene”, “Tutti Amano il Weekend” e “Si fa per dire”, trasmetteranno dal glass box realizzato ad hoc per l’occasione.

Il cantautore Davide De Marinis

Chiunque lo ricorderà per il tomentone estivo dell’estate 1999 Troppo Bella, scritto insieme al suo produttore Davide Bosio.

Per lui, nei lunghi anni di carriera artistica ci sono stati grandi palchi come quello di Sanremo e del Festivalbar. Tre gli album dell’artista più raccolte e diversi singoli. La dimensione dell’artista è cantautorale e scrive anche per artisti come Toto Cutugno nel 2008. Collabora anche con Gianni Morandi.

L’artista è anche concorrente del programma Ora o mai più, in onda su Rai 1 nel 2019 e nello stesso anno partecipa anche alla nona edizione di Tale e quale show, in onda su Rai 1, condotto da Carlo Conti.

LA CANTAUTRICE MARTA BRANDO

Marta Brando è una giovane cantautrice di origine latino-americana, del Perù. Studia canto fin da giovanissima ispirandosi al mondo R’n’b, Soul e alle cantanti che ascoltava sin da bambina: Whitney Houston, Mariah Carey, Beyoncé e Christina Aguilera.

Nel 2020 consegue il diploma di primo livello in anto jazz presso la Civica Scuola di Musica Claudio Abbado. Nel 2020 ha fatto il suo esordio discografico con il singolo “Young”.

Partecipa quindi con un featuring nel brano “Puma” di Doke, assieme allo storico rapper Esa degli OTR. Il 9 aprile 2021 esce con il secondo singolo “Mondo di plastica” interpretato con Paolo Agosta che è anche autore del brano, il cui video supera le 100mila visualizzazioni. Il 9 dicembre 2022 esce “Puzzle” il suo album d’esordio, alla cui produzione hanno collaborato Danilo Carnevali, Anita Costa e Alessandro Cecconi, lanciato dal singolo “Il perché delle cose”.

IL TESTO DI “NATALE MAGICO- LATTEMIELE “