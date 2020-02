Si è svolta il 22 febbraio al TPO di Bologna la data zero del tour di Dardust. A causa delle ultime vicissitudini legate alla diffusione del coronavirus, il tour è stato rimandato ad aprile.

Ci sarà, quindi, da attendere ancora poco più di un mese prima di poter ascoltare dal vivo lo show Storm and Drugs Live, un vero e proprio spettacolo in due atti. Nel primo, Storm, Dardust si esibisce in un contesto poetico e teatrale, in cui riprende l’immaginario dello sturm und drang settecentesco in ogni aspetto visivo. Drugs, invece, attinge alla parte più electro trasformando lo show rendendolo energico quasi come fosse un rave. L’artista ha definito amazing la data zero dello show.

tour, tour, (Sony Music Masterworks e Artist First) è l’ultimo capitolo di una trilogia discografica che attraversa l’asse geografico/musicale Berlino – Reykjavík – Edimburgo (Qui la nostra videointervista di presentazione del progetto).

Nel frattempo Dardust si gode il successo dei due pezzi presentati a Sanremo. Andromeda di Elodie è il pezzo più trasmesso secondo le classifiche Earone (Qui il nostro articolo), mentre Eden di Rancore continua a essere uno dei più ascoltati su Spotify.

DARDUST LIVE – LE NUOVE DATE

“A causa dei recenti fatti, la produzione live e l’artista hanno deciso di adeguarsi alle normative di sicurezza attualmente in vigore. I concerti italiani saranno rinviati ad aprile. I biglietti acquistati rimarranno validi per le nuove date.”

Questo il messaggio postato da Dardust sui social. Sono, quindi, rimandate le date previste tra fine aprile e inizio marzo a Roma, Milano e Torino.

Ecco il nuovo calendario del tour prodotto e organizzato da BPM Concerti:

8 aprile – Hiroshima Mon Amour – Torino NUOVA DATA

9 aprile – Magazzini Generali – Milano NUOVA DATA

15 aprile – Spazio Rossellini – Roma NUOVA DATA

Foto di Alessio Panichi