Dardust Ritorna con “OUTSIDE” e Annuncia un Tour Teatrale

È trascorso un anno dalla pubblicazione del doppio album “Duality” di Dardust, concept album che il pianista, compositore e produttore ha diviso in due emisferi sonori distinti: uno più riflessivo e meditativo, vicino alla musica strumentale da camera, e l’altro incentrato su beat e elettronica da club. Ora è tempo di nuova musica con “Outside“.

Fuori da venerdì 8 settembre per Sony Music Masterworks e Artist First, questo nuovo singolo un nuovo capitolo nel percorso del poliedrico artista. Insieme al nuovo brano, Dardust ha annunciato anche le date del suo tour teatrale, il “Duality + Guests“, una serie di date che lo porteranno sui palchi dei principali teatri italiani con la presenza di ospiti a sorpresa.

In “Outside” il pianoforte ritorna al centro della scena dando vita ad un brano minimalista e intimista dal suono ipnotico e malinconico che al tempo stesso vuole a sollevare lo spirito e a ispirare speranza per il futuro.

Questo pezzo è il primo passo verso nuove sperimentazioni e paesaggi sonori che daranno forma al prossimo album dell’artista la cui uscita è prevista per la seconda metà del 2024.

Il brano è stato inserito nei titoli di coda del cortometraggio animato “SAD The Movie,” diretto dal regista di animazione brasiliano Guilherme Gehr. Il corto stesso è ispirato alla musica di Dardust ed è già stato presentato in prestigiosi festival internazionali.

Dardust il tour “Duality+Guests”

Le prevendite dei biglietti delle prime date annunciate partiranno dalle ore 14:00 di martedì 12 settembre.

12 DICEMBRE 2023 – TAM TEATRO ARCIMBOLDI MILANO

24 GENNAIO 2024 – TEATRO BRANCACCIO – ROMA

29 GENNAIO 2024 – TEATRO EUROPAUDITORIUM – BOLOGNA

03 FEBBRAIO 2024 – TEATRO VERDI – FIRENZE

Foto di copertina di Maki Galimberti