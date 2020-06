Daniele Coro e Warner Chappell Music Italiana hanno rinnovato il contratto in esclusiva. Una conferma mai in discussione che permetterà di proseguire un percorso che negli anni ha permesso di scrivere pagine importanti della musica del nostro paese.

L’autore, compositore, musicista e produttore discografico ha scritto brani importanti per Laura Pausini, Gianni Morandi, Emma Marrone, Nek, Alessandra Amoroso, Marco Masini, Luca Carboni, Annalisa, Noemi, Elodie, Marco Carta, L’Aura, Anna Tatangelo, Federica Carta, Loredana Errore e Valerio Scanu.

Daniele Coro è anche uno degli autori di Insieme: Grandi Amori, il nuovo singolo di Francesco Renga (ne abbiamo parlato Qui).

“Abbiamo incontrato Daniele per la prima volta ormai qualche anno fa e il nostro rapporto si è subito consolidato grazie all’entusiasmo e ai grandi successi condivisi.

Poter confermare la nostra collaborazione per il futuro, è motivo di orgoglio e di soddisfazione. Desidero ringraziare Daniele per quanto ha saputo esprimere sino ad oggi, non solo come autore ma anche come produttore e di aver accettato di proseguire con Warner il suo percorso professionale.”