CVLT, il joint album di Salmo e Noyz Narcos conquista le classifiche in meno di 24 ore

In meno di 24 ore dalla sua pubblicazione, “CVLT” – il joint album di Salmo e Noyz Narcos – conquista le classifiche.

Il disco è infatti #1 nella classifica album su Apple Music e tutti i brani contenuti al suo interno sono presenti in Top20 su Spotify e in Top25 su Apple Music. Ma non è tutto! Di fatto, la Chart dei brani in tendenza Amazon Music vede ben 10 dei 15 brani di “CVLT” nella Top50.

Inoltre, su YouTube “RESPIRA” feat Marracash è #1 in tendenza nella sezione Musica, seguito da “CVLT” feat Kid Yugi (#2) e dal video ufficiale di “INCUBI” (#3).

CVLT, il joint album di noyz narcos e salmo

Il disco è un manifesto di ciò che da sempre caratterizza la produzione dei due rapper: un immaginario ben definito, che pesca a piene mani dal rap, dall’hip hop e dal cinema, ma anche dalle rispettive carriere, che in questo album vengono omaggiate a più riprese.

“CVLT” riflette dunque al 100% le personalità di Salmo e Noyz Narcos, che hanno affidato le produzioni delle 15 tracce che compongono il disco a Luciennn, Sine e Ford78: un nucleo ristretto, scelto appositamente perché in grado di dar vita al tappeto sonoro ideale per le penne dei due rapper.

Foto di copertina di Giulia Parmigiani