Coronavirus: i concerti si faranno?

Concerti e coronavirus: cosa succede?

In questo clima di ansia generale, c’è chi pensa alle cose normali, ma con un po’ di preoccupazione in più del solito.

Non siamo medici né esperti di sicurezza, quindi non abbiamo le competenze per dare indicazioni. Qui vogliamo solo dare informazioni, man mano che verranno rese note, sugli eventi musicali previsti nei prossimi giorni.

Perché una domanda che alcuni si stanno facendo è: “Ma il concerto di XXX è confermato?“.

Ieri è stata annunciata la cancellazione delle partite di calcio previste in Lombardia e Veneto e, se fermano la Serie A, è normale pensare che eventi di minore portata, seguiranno la stessa sorte.

Ed è di pochi minuti fa la notizia che Elettra Lamborghini, per precauzione, ha cancellato gli instore previsti oggi e domani rispettivamente a Biella e Genova.

Per il momento non ci sono altri comunicati ufficiali riguardo agli eventi musicali dei prossimi giorni. Ma ricordiamo che il Consiglio dei Ministri, nella riunione straordinaria che si è tenuta ieri, ha emanato, tra le altre cose, “la sospensione di manifestazioni, eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato” “nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un’area già interessata dal contagio“.

Vi terremo informati in questo articolo su eventuali indicazioni relative ai concerti.

