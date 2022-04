Concerto Primo Maggio Roma 2022: Ambra ci sarà, il tampone è negativo. Bugo co-presentatore e un artista costretto a dare forfait per il Covid

Novità sul concerto Primo Maggio Roma 2022… come si suol dire una notizia bella e una brutta.

Per “il Concertone” che quest’anno, dopo due anni anomali a causa della pandemia, torna finalmente in Piazza San Giovanni a Roma (sono attesa circa 300.000 persone), c’è stato già un attimo di panico nei giorni scorsi quando Ambra, presentatrice dello show per il quinto anno consecutivo, era risultata positiva al Covid. La Angiolini infatti non si è potuta presentare per questo motivo alla conferenza stampa di sabato 30 aprile.

Per fortuna Ambra non avvertiva sintomi da diversi giorni e un tampone molecolare fatto nella mattina del 30 ha confermato l’esito negativo e la guarigione.

Ad affiancare l’attrice nella conduzione ci sarà un artista che negli scorsi anni ha calcato il palco del Primo Maggio Roma nelle vesti di cantante e che ora diventa co- presentatore della parte pomeridiana dello show in onda a partire dalle 15:30 su Rai3, Rai Radio2 e Rai Play… Bugo.

Tra l’altro Ambra negli scorsi anni è stata protagonista del videoclip del singolo, Mi manca, lanciato da Bugo in duetto con Ermal Meta.

Concerto Primo Maggio Roma chi dovrà saltare

Per una buona notizia, quella di Ambra, ce ne è un’altra negativa legata al Covid. Willie Peyote, annunciato nei giorni scorsi tra gli ospiti del Primo Maggio Roma 2022 (e in uscita a maggio con il nuovo album), non potrà essere presente. A comunicarlo è stato lui stesso sui social…

Con grande rammarico mi vedo costretto ad annullare la partecipazione al Concertone di domani in Piazza San Giovanni dopo che è stata riscontrata la positività di alcuni elementi della band nelle scorse ore.

Divertitevi alla faccia nostra. Avremo comunque occasione di vederci presto. È quasi una minaccia.

In questo articolo potete trovare il cast completo del Concertone.