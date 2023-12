Il Circo Massimo ospiterà in via eccezionale l’edizione 2023 del Concerto del Primo Maggio Roma

Il Circo Massimo di Roma sarà la nuova location per l’edizione 2024 de Il Concerto del Primo Maggio.

L’evento di piazza San Giovanni in Laterano si sposterà in via del tutto eccezionale a causa dei lavori per il Giubileo 2025. Un’occasione unica quindi quella del 2024 per assistere al Concertone da una location storica della città eterna.

Il Concerto del Primo Maggio Roma, promosso da CGIL, CISL e UIL e organizzato da iCompany, sarà come sempre a ingresso libero, fino ad esaurimento posti.

Nel frattempo sono aperte le iscrizioni per la nuova edizione del Contest legato al Concerto del Primo Maggio Roma, l’1M NEXT 2024.

Anche quest’anno saranno 3 gli artisti vincitori di 1MNEXT che, scelti attraverso le varie fasi di selezione, verranno invitati ad esibirsi durante il Concertone 2024.

Negli scorsi anni hanno trionfato i La Rua (2015), Il Geometra Mangoni (2016), Incomprensibile FC (2017), La Municipàl (2018), I Tristi (2019), Nervi (2020), Cargo (2021), Mille (2022) e Still Charles (2023).

Le iscrizioni di 1MNEXT rimarranno aperte fino alla mezzanotte di domenica 11 febbraio 2024.

Si ricorda che al Contest sono ammessi tutti i generi musicali, ma non sono ammesse “cover” e che l’iscrizione è completamente gratuita e potrà avvenire esclusivamente online.

Dopo che la Direzione Artistica del Concertone avrà svolto una valutazione preliminare sui candidati (entro il 5 marzo 2024) verranno resi noti i nomi di almeno 50 artisti che accederanno alla fase successiva di selezione.

Dal 5 al 31 marzo 2024 il pubblico potrà manifestare la propria preferenza votando l’Artista preferito. Il voto del pubblico della rete sarà sommato a quello di una giuria di qualità composta da addetti ai lavori.

La valutazione finale del singolo Artista sarà stabilita sommando, in quota ponderata, il voto del web con quello della Giuria di Qualità. La Giuria popolare web inciderà per il 25% della valutazione finale e la Giuria di Qualità avrà invece peso pari al 75%.

Entro il 5 aprile 2023 verranno pubblicati i voti della Giuria di Qualità e saranno ufficialmente annunciati i nomi di almeno 10 Artisti finalisti.

Le modalità di svolgimento della fase finale saranno annunciate in un secondo momento. La Giuria di Qualità avrà il compito, nella fase finale, di scegliere i 3 Artisti vincitori che si esibiranno durante il Concerto del Primo Maggio 2024.

Il vincitore assoluto del contest sarà infine proclamato durante il Concertone.