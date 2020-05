Concerti 2020: ecco i nuovi calendari fissati per il 2021 e i live annullati

Concerti estate 2020. Dopo il DPCM del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte praticamente tutti i tour e i grandi festival ed eventi live sono stati spostati al 2021, annullati o sono in attesa di una nuova collocazione.

Con questo articolo All Music Italia vuole stilare per voi una lista in continuo aggiornamento dei concerti annullati o rimandati e, soprattutto, in caso le nuove date fossero già state fissate, linkarvi il nostro articolo con il nuovo calendario.

Molti agenzie delle agenzie di concerti italiane si sono date come scadenza massima per comunicare le nuove date il 31 luglio 2020 ma alcuni tour, quelli di Friends & Partners in particolare, hanno già trovato nuove collocazioni.

Concerti 2020, annullamenti e nuove date fissate nel 2021

Laddove ancora non fosse stato comunicato se ci sarà un recupero di date, di fianco al nome dell’artista e dell’agenzia non troverete nessuna dicitura.

Nei singoli link trovate anche le modalità di rimborso altrimenti potete consultare il sito dell’agenzia organizzatrice del concorso.

Afterhours (www.vertigo.co.it)

(www.vertigo.co.it) Aiello (www.vivoconcerti.com)

(www.vivoconcerti.com) Biagio Antonacci (www.friendsandpartners.it)

(www.friendsandpartners.it) Claudio Baglioni (www.friendsandpartners.it) QUI le nuove date

(www.friendsandpartners.it) Benji & Fede (www.vivoconcerti.com)

(www.vivoconcerti.com) Mario Biondi (www.friendsandpartners.it)

(www.friendsandpartners.it) Andrea Bocelli (www.friendsandpartners.it)

(www.friendsandpartners.it) Enrico Brignano (www.vivoconcerti.com)

(www.vivoconcerti.com) Brunori Sas (www.vivoconcerti.com)

(www.vivoconcerti.com) Coez (www.vivoconcerti.com)

(www.vivoconcerti.com) Coma Cose (www.vertigo.co.it)

(www.vertigo.co.it) Cesare Cremonini (www.livenation.it)

(www.livenation.it) Francesco De Gregori (www.friendsandpartners.it) QUI le nuove date

(www.friendsandpartners.it) Emma (www.friendsandpartners.it)

(www.friendsandpartners.it) Niccolò Fabi (www.magellanoconcerti.it) QUI le nuove date

(www.magellanoconcerti.it) Fasma (www.vivoconcerti.com)

(www.vivoconcerti.com) Fast Animals and Slow Kids ANNULLATO

Tiziano Ferro (www.livenation.it)

(www.livenation.it) Gemitaiz & MadMan (www.magellanoconcerti.it)

(www.magellanoconcerti.it) Rocco Hunt (www.friendsandpartners.it)

(www.friendsandpartners.it) Il Volo (www.friendsandpartners.it)

(www.friendsandpartners.it) J-Ax (www.vivoconcerti.com)

(www.vivoconcerti.com) Ligabue (www.friendsandpartners.it) Qui la nuova data

(www.friendsandpartners.it) Mahmood (www.friendsandpartners.it)

(www.friendsandpartners.it) Fiorella Mannoia (www.friendsandpartners.it)

(www.friendsandpartners.it) Marlene Kuntz (www.vertigo.co.it)

(www.vertigo.co.it) Marracash (www.friendsandpartners.it)

(www.friendsandpartners.it) Marco Masini (www.friendsandpartners.it)

(www.friendsandpartners.it) Francesca Michielin (www.vivoconcerti.com)

(www.vivoconcerti.com) Modà (www.friendsandpartners.it)

(www.friendsandpartners.it) Gianna Nannini (www.friendsandpartners.it) QUI le nuove date

(www.friendsandpartners.it) Negrita (www.vertigo.co.it)

(www.vertigo.co.it) Nek (www.friendsandpartners.it)

(www.friendsandpartners.it) Piero Pelù (www.friendsandpartners.it)

(www.friendsandpartners.it) Willie Peyote (www.magellanoconcerti.it) QUI le nuove date

(www.magellanoconcerti.it) Max Pezzali (www.vivoconcerti.com)

(www.vivoconcerti.com) La Rappresentate di lista ANNULLATO

Salmo (www.vivoconcerti.com)

(www.vivoconcerti.com) Subsonica (www.vertigo.co.it)

(www.vertigo.co.it) Ultimo (www.vivoconcerti.com)

(www.vivoconcerti.com) Una, nessuna, centomila (www.friendsandpartners.it) QUI la nuova data

(www.friendsandpartners.it) Alberto Urso (www.friendsandpartners.it)

(www.friendsandpartners.it) Vasco Rossi (www.livenation.it)

(www.livenation.it) Venditti & De Gregori (www.friendsandpartners.it)

(www.friendsandpartners.it) Zucchero (www.friendsandpartners.it)

FESTIVAL RIMANDATI al 2021

Bologna Sonik Park (www.vertigo.co.it)

Collisioni (www.collisioni.it)

Firenze Rocks (www.firenzerocks.it)

I-Days (www.idays.it)

Lucca Summer Festival (www.luccasummerfestival.it)

Milano Summer Festival (www.milanosummerfestival.it)

Pistoia Blues (www.pistoiablues.com)

Rock in Roma (www.rockinroma.com) QUI il calendario 2021

Rock the Castle (www.vertigo.co.it)

Roma Summer Fest (www.auditorium.com)

So 90’s Festival (www.vivoconcerti.com)

Stupinigi Sonic Park (www.vertigo.co.it)

Umbria Jazz (www.umbriajazz.it)

Unaltrofestival (www.unaltrofestival.it)

Bloccato inoltre anche il calendario dell’Arena di Verona.