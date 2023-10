Colapesce Dimartino, in attesa del nuovo album “Lux Eterna Beach” arriva “Ragazzo di destra”

Colapesce Dimartino, “Ragazzo di destra”: significato del testo del nuovo brano contenuto nell’album “Lux Eterna Beach“.

Dopo l’uscita a sorpresa di “La luce che sfiora di taglio la spiaggia mise tutti d’accordo” – il brano manifesto contenuto nel nuovo album “Lux Eterna Beach“, in uscita il prossimo 3 novembre – Colapesce Dimartino pubblicano una nuova canzone dal titolo “Ragazzo di destra” (Numero Uno / Sony Music).

Prodotto da Federico Nardelli e Giordano Colombo, per quanto riguarda gli archi, il brano vanta gli arrangiamenti del Maestro Davide Rossi (Coldplay, Ed Sheeran, U2, Kanye West, Frank Ocean, The Verve): musicista e produttore più volte vincitore ai Grammy Awards, che è tornato a lavorare con il duo siciliano dopo l’incredibile successo di “Musica leggerissima” e “Splash“.

colapesce dimartino, “ragazzo di destra”: SIGNIFICATO DEL BRANO

“Ragazzo di destra” è una canzone che parla dell’oggi e che descrive uno spaccato sociale in modo poetico e crudo, senza mai giudicare. Con echi di John Lennon, in un racconto senza morale, il brano fotografa un Paese diviso in opposte fazioni, che però si ritrovano sotto il comune denominatore dell’incomunicabilità e della paura.

COLAPESCE DIMARTINO, “RAGAZZO DI DESTRA”: TESTO DEL BRANO

Semplice giudicare

Metti la divisa a lavare

Ti giuro nessuno ce l’ha con te

Facile caricare c’è un bambino

Dentro di te che è ancora

Convinto di dover dimostrare

A costo di farsi male eh eh

Tutto solo nel tuo bomberino

Senza la tua squadra tu chi sei

Posa il manganello e prendi un fiore

Mangiati un gelato con qualcuno

Oggi che è festa ragazzo di destra

Andate tutti via adesso faccio un muro

Non voglio più vedere depravati alle parate

Gli invasori fra i coglioni li farei tutti fuori

Amore ti difenderò col tirapugni d’oro

Mi darai un figlio naturale la notte di natale

Mentre cade giù la neve

Facile non è vero oh ho

Tutto solo nel tuo bomberino

Senza la tua squadra tu chi sei

Posa il manganello e prendi un fiore

Compra una pistola che fa bolle di sapone

Mordi questo zucchero filato

Oggi che è festa

Ragazzo di destra

Fragile faccia nera

Sei sul ciglio di una scogliera

Come me hai paura

Ma è una splendida sera