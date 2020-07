E’ ora disponibile sulle piattaforme digitali #Clubparadiso, il singolo d’esordio del collettivo catanese Club Paradiso di cui fanno parte i fratelli Giuliano e Lorenzo Fragola.

Il Club Paradiso nasce da giovani rapper catanesi tra cui Trebar, Ross Wave e Giuliano Fragola e per scelta è al di fuori dai canoni della major discografiche. Si tratta del primo biglietto da visita dell’etichetta The Vision, nuova realtà discografica che vede, nella direzione artistica, Lorenzo Fragola (ne abbiamo parlato Qui e Qui).

“Tutto è nato dai quattro amici che hanno condiviso questo pezzo di Sicilia, in questo periodo…sospeso. Ognuno di noi a suo modo, aveva bisogno di evadere, fantasticare una vita normale ed un’estate alle porte, che qui a Catania inizia prestissimo! All’inizio erano solo esperimenti, ma quando tutto questo ha iniziato a prendere forma mi sono detto, “ma sta roba è figa!” e quindi non sono più riuscito a smettere di pensare che aveva senso pubblicare e condividere con tutti questa esperienza. Ci siamo divertiti parecchio e credo che sia ben chiaro al primo ascolto, belle energie, per provare a vivere un’estate come le altre.”

Queste le parole di Lorenzo Fragola a cui segue Trebar.

“Che cos’è il Club Paradiso?… Ad oggi è collettivo musicale… da qui partiamo, poi potrebbe svilupparsi in mille modi differenti diventare un progetto di moda, nel cinema o in radio. Non ci stiamo ponendo limiti, ne abbiamo pretese su dove arrivare, vogliamo solo divertirci e trasmettere l’energia positiva che ci unisce come fratelli con l’obiettivo di provare a realizzare l’irrealizzabile… questa è la sfida, il game. Oggi siamo in quattro domani potremmo essere in venti o in cinquanta, vedremo… la musica è la cosa più immediata e che più ci appartiene e per questo motivo regaleremo questi brani alla nostra gente, alla nostra citta, dove siamo nati e cresciuti.”

Conclude Giuliano Fragola:

“Insomma, se sono proprio obbligato a definire Club Paradiso, direi che siamo quattro siciliani con riferimenti artistici ben diversi che si sono messi a scrivere insieme e hanno deciso di fare un gruppo che non ha obiettivi all’infuori di trasmettere energie positive. Oggi quello che facciamo può essere definito reggaeton o tropical, ma visto la musica che ascoltiamo e per il fatto che non ci siamo posti dei limiti, domani potremmo anche fare Pop o Trap.”

CLUB PARADISO – IL TESTO

Metti un po’ di sale sulle labbra così non mi puoi baciare

sulle mani così non mi puoi toccare

sei così erotica, ma di Cattolica

Prendi il mare,

mischialo coi miei sogni e dopo vieni a giocare

fammi fare un giro e portami a ballare

sei diabolica tu, bomba atomica

Benvenuto in Paradiso

Paradiso, Paradiso

Benvenuto dentro il Club, dentro il Club

te lo dico

Mandami un sorriso pure tu

dimmi se ti va

porta pure chi ti va

dentro il Club

bum bum Club

Siamo il cCub

Paradiso come il clan clan clan

Destra, sinistra

Destra, sinistra, sinistra

soldi, cash

soda, moda, splash

Gucci, gang

Gucci, Gucci, Gucci, Gucci, Gucci gang

Quando lei mi chiede se mi va

tutti in acqua arriva la bomba

di sto caldo non ne posso più

però di stare a casa non mi va

passo, bacino

passo per un bacino lento movimento

passo per un momento

Benvenuto in Paradiso

Paradiso, Paradiso

Benvenuto dentro il Club, dentro il Club

te lo dico

Mandami un sorriso pure tu

dimmi se ti va

porta pure chi ti va

dentro il Club

bum bum Club

Che calor che tengo

troppo caldo quasi svengo

frutta fresca da una cassa

questa estate che non ti passa più

come un’onda

c’è sole, mare, stiamo all’ombra

Quindi tiro le mie mani

vado su, vado su, vado su

e lentamente con i fianchi

torno giù, torno giù, torno giù

perché baby mi piaci tu

I love you

e torno su, vado giù

poi di qua, poi di là

Paradiso città

Benvenuto in Paradiso

Paradiso, Paradiso

Benvenuto dentro il Club, dentro il Club

te lo dico

Mandami un sorriso pure tu

dimmi se ti va

porta pure chi ti va

dentro il Club

bum bum Club

et voilà

portami un sorriso pure tu

e dimmi se ti va

portami un sorriso pure tu

porta pure chi ti va

dentro il Club

et voilà!