Claudio Baglioni, “aTUTTOCUORE” approda in prima serata su Rai1

“aTUTTOCUORE” – l’opera show più spettacolare ed epica di Claudio Baglioni, con la quale l’artista ha dato il via al countdown del suo addio alle scene, tra mille giorni – approda su Rai1, dove verrà trasmessa in prima serata mercoledì 14 febbraio.

Con la direzione artistica e la regia teatrale di Giuliano Peparini e la regia televisiva di Duccio Forzano, “aTUTTOCUORE” vede l’energia e la passione fondersi per creare l’armonia perfetta tra musica, canto, danza, spazio, suono, performance, costumi, movimenti scenici, giochi di luce e immagini tridimensionali.

CLAUDIO BAGLIONI, “ATUTTOCUORE”

Rileggendo e fondendo insieme l’intuizione di Richard Wagner del teatro-totale a quella, elaborata da Walter Gropius, del teatro ricavato rimodulando spazi e architetture già esistenti, “aTUTTOCUORE” dà vita a uno spettacolo ambientato in un futuro a-temporale, con citazioni che partono dalla notte dei tempi per muovere fino a epoche futuribili.

Tutto, sul palco e intorno al palco, è ricerca di bellezza: dalle coreografie ai 550 costumi originali, disegnati e realizzati appositamente per questi live, passando per i movimenti scenici, la statuaria fisicità dei ballerini, l’energia e la vitalità dei performer, le proiezioni, gli spazi e i tagli di luce creati dai 450 corpi illuminanti programmati dal light designer Ivan Pierri e i 38 straordinari successi senza tempo che Claudio Baglioni ha voluto inserire in scaletta.

Ma non è tutto! Sull’immenso spazio scenico 3D, nel quale tutte le dimensioni vengono esplorate ed esaltate, la narrazione fonde i linguaggi del cinema e del teatro. Racconti per immagini, sviluppati – per la prima volta in un live di Baglioni – su grandi schermi e atmosfere, costumi e tatuaggi tribali che richiamano pellicole come “Mad Max” o “Codice Genesi” si mescolano, infatti, al ruolo e agli interventi di un coro che si ispira alla tragedia greca e a imponenti movimenti scenici che richiamano gli allestimenti teatrali delle rappresentazioni operistiche.

CLAUDIO BAGLIONI, “ATUTTOCUORE”: le date

Dopo i cinque sold-out romani, Claudio Baglioni annuncia una nuova e ultima data a Roma, più precisamente al Palazzo dello Sport, dove si esibirà il 27 febbraio, congedandosi definitivamente dalle arene indoor.

Di seguito riportiamo le prossime date del tour:

13/02/2024 – Pala Sele di EBOLI

14/02/2024 – Pala Sele di EBOLI

15/02/2024 – Pala Sele di EBOLI

17/02/2024 – Modigliani Forum di LIVORNO

22/02/2024 – Palazzo dello Sport di ROMA (SOLD-OUT)

23/02/2024 – Palazzo dello Sport di ROMA (SOLD-OUT)

24/02/2024 – Palazzo dello Sport di ROMA (SOLD-OUT)

25/02/2024 – Palazzo dello Sport di ROMA (SOLD-OUT)

26/02/2024 – Palazzo dello Sport di ROMA (SOLD-OUT)

27/02/2024 – Palazzo dello Sport di ROMA – NUOVA DATA

