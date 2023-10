Claudio Baglioni prosegue il giro d’Italia con la sua Rock-Opera-Show e lancia l’inedito “A tutto cuore”

Claudio Baglioni A tutto cuore è il brano in uscita venerdì 6 ottobre che prende vita dalla rock-opera-show del cantautore.

Il nuovo singolo, fuori per Sony Music, viene presentato come una ballata rock intensa e pulsante, un brano inedito che arriva a distanza di sei anni dalla pubblicazione, nel 2020, dell’album “In questa storia che è la mia”.

Non solo musica per il cantautore… il 7 novembre uscirà infatti per Rizzoli il volume fotografico Altrove e qui, un racconto intimo e profondo, arricchito dagli scatti inediti di Alessandro Dobici, alcuni dei quali saranno anticipati durante i live di aTUTTOCUORE.

Nel frattempo continuano gli show live di Claudio Baglioni, uno show ideato, progettato e realizzato dall’artista con Giuliano Peparini, che ne cura direzione artistica e regia teatrale.

Dopo le date romane da giovedì 5 ottobre lo show arriverà all’Arena di Verona, per 4 sere-evento, per poi proseguire a Palermo e Bari. aTUTTOCUORE è realizzato con il patrocinio di SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori.

Queste le prossime date della Rock-Opera-Show prodotta e organizzata da Friends & Partners:

05/10/2023 – Arena di VERONA

06/10/2023 – Arena di VERONA

07/10/2023 – Arena di VERONA

08/10/2023 – Arena di VERONA

12/10/2023 – Velodromo Paolo Borsellino di PALERMO

13/10/2023 – Velodromo Paolo Borsellino di PALERMO

14/10/2023 – Velodromo Paolo Borsellino di PALERMO

20/10/2023 – Arena della Vittoria di BARI

21/10/2023 – Arena della Vittoria di BARI

18/01/2024 – Vitrifrigo Arena di PESARO (il debutto)

20/01/2024 – Mediolanum Forum di MILANO

21/01/2024 – Mediolanum Forum di MILANO

25/01/2024 – Pala Alpitour di TORINO

26/01/2024 – Pala Alpitour di TORINO

29/01/2024 – Arena Spettacoli PadovaFiere di PADOVA

02/02/2024 – Unipol Arena di BOLOGNA

08/02/2024 – Nelson Mandela Forum di FIRENZE

09/02/2024 – Nelson Mandela Forum di FIRENZE

13/02/2024 – Pala Sele di EBOLI

14/02/2024 – Pala Sele di EBOLI







Foto di Angelo Trani