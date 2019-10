Nuovo appuntamento con la classifica Spotify dei brani più ascoltati in streaming e con quelli diventati virali. Questa settimana Lazza, tornato con ben due nuovi progetti, sale in vetta insieme a Sfera Ebbasta e Capo Plaza.

Stabile al primo posto nella Top Viral della classifica Spotify Tones and I. Andiamo subito a scoprire tutti i cambiamenti della settimana.

TOP 20 SPOTIFY ITALIA

Risale alla #20 Piccola Stella di Ultimo con 1,205,738 stream. Scende fino alla #19 Yoshi Remix di Machete (1,290,368), alla #18 scende Mon Fre di Shiva (1,326,476). Alla #17 nuova entrata, Yacht di Geolier feat. Luché con 1,367,455 ascolti.

In discesa alla #16 Dove e quando di Benji & Fede (1,395,868). Tutte in discesa le canzoni delle posizioni precedenti: alla #15 Mi ami o no di Giaime feat. Capo Plaza (1,442,600), alla #14 Cin Cin di Alfa (1,546,717), alla #13 Non Avere Paura di Tommaso Paradiso (1,562,743), alla #12 Lento di Boro Boro (1,610,775), alla #11 Fuori e Dentro di Gemitaiz feat. tha Supreme (1,622,969) e alla #10 Barrio di Mahmood con 1.711.795 stream.

Seguono, tutti in salita, Non sto più in zona di Shiva (1,721,547) alla #9, Twerk di MamboLosco con Boro Boro (1,762,568) alla #8, alla #7 un terzo brano in Top 20 per Shiva (senza un album attualmente in commercio), Bossoli con 1,818,028 ascolti.

Sale anche Dance Monkey con Tones and I, primo brano internazionale della classifica (1,927,878) alla #6 e Ti Volevo Dedicare di Rocco Hunt feat. J-Ax & Boomdabash alla #5 con 2,123,811 ascolti.

Esce dal podio il successo estivo Una volta ancora di Fred De Palma feat. Ana Mena (2,213,758).

Terzo posto per Chiasso di Random che, con 2.259.082 stream, continua a riscuotere più successo del nuovo singolo, Rossetto. Alla #2 scende Pookie di Aya Nakamura feat. Capo Plaza (2.806.874) e debutta in vetta Gigolò di Lazza feat. Sfera Ebbasta e Capo Plaza che supera ampiamente quota tre milioni, per l’esattezza 3.641.910).

Clicca su continua per la Classifica Spotify Top Viral.

CLASSIFICA SPOTIFY TOP VIRAL

Alla numero #20 Stupid di Ashnikko feat. Yung Baby Tate. Posizione #19 per Na na na di Holden in continua discesa. Lo precedono Barrio di Mahmood alla #18, Hot Girl Bummer di Blackbear alla #17, Valentino di 24kGoldn alla #16 e Borderline di Young Kali alla #15.

Segue un quartetto tutto italiano: Bossoli di Shiva alla #14, Non ci sto di Shablo feat. Marracash & Carl Brave alla #13, Chiasso di Random alla #12 e Nun crire a stu core di Awhone alla #11.

In Top 10 fk this up di NOËP feat. Chinchilla, alla #9 Rock and Roll Part 2 di The Glitter Band, alla #8 Twerk di Mambolosco con Boro Boro, alla #7 L’ultima storia di Aiello e alla #6 Rozzi di Paky.

Ad un passo dal podio Stringimi più forte di Giordana Angi (#4) e Rock and Roll Part II di Gary Glitter (#3). Sul podio Ti Volevo Dedicare di Rocco Hunt feat. J-Ax & Boomdabash alla #3, Pookie di Aya Nakamura feat. Capo Plaza alla #2 e in vetta Dance Monkey di Tones and I.