Classifiche di vendita FIMI 02/2024: Simba La Rue primo nello streaming e nel supporto fisico (che sta ormai sparendo)

Classifiche di vendita album, singoli e vinili FIMI… i più venduti nella settimana 2 del 2024.

Ecco le classifiche FIMI dal 05/01/2024 al 11/01/2024.

Il 2024 ha il suo primo vincitore e si tratta di Simba La Rue che piazza subito al primo posto l’album d’esordio “Tunnel” Il progetto, fuori per Warner Music Italy, ha esordito al n. 2 della global chart di Spotify con tutti i brani che hanno fatto ingresso nella TOP 100 Singoli di FIMI.

Per quel che riguarda i singoli al primo posto torna la squadra formata da Takagi & Ketra con Anna, Geolier e Shiva con “Everyday“. Al secondo posto sale direttamente da Amici Mida con “Rossofuoco“, brano che ha già conquistato il disco d’oro.

La chart relativa al fisico, cd e vinile, non solo conferma alla guida Simba La Rue ma dimostra anche quanto ormai il pubblico non sia quasi più interessato all’ascolto della musica su supporto. Basta pensare che il quinto disco della classifica del fisico, “Amore dopo amore” di Renato Zero, disco del 1998, nella classifica album (streaming, digitale e fisico) si colloca alla posizione numero #71.

Andiamo a scoprire insieme le nuove classifiche di vendita FIMI, album, singoli e vinili.